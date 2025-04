Flachi deluso dalla Sampdoria: «Sembrava potesse crescere, ora deve scrollarsi di dosso le paure»

Francesco Flachi, ex attaccante blucerchiato e profondo conoscitore dell’ambiente doriano, ha commentato la delicata situazione della Sampdoria dalle colonne della Gazzetta dello Sport. Una riflessione sincera, tra aspettative disattese e la necessità di una scossa immediata.

«Devo dire la verità, assolutamente no» ha esordito Flachi, rispondendo a chi chiedeva se si aspettasse un calo del genere da parte della squadra. «Da gennaio in poi i nuovi arrivi sembravano avere dato qualcosa in più. In fondo parlavamo di una squadra a quattro punti dai playoff e 4-5 dai playout».

Un equilibrio che, però, si è rapidamente spezzato:

«Invece… Mi dispiace, capisco che in frangenti simili mentalmente vai giù e tutto diventa difficile, ma ora la squadra deve fare qualcosa di più in tutti i sensi, togliendosi di dosso tutte queste paure».