Cosenza, Tortelli sull’esonero: «Non sono deluso, ho fatto tutto e di più»

Nelle scorse ore, il Cosenza ha deciso di esonerare Pierantonio Tortelli per richiamare Massimiliano Alvini. Il tecnico ha parlato del suo breve periodo sulla panchina rossoblù rilasciando le seguenti parole sulla decisione presa dalla società nei suoi confronti:

«Penso che ognuno prende le proprie decisioni – si legge su Cosenzapost.it -. Se hanno deciso di fare così avranno le proprie ragioni. Speriamo che i giocatori trovino la motivazione per salvarsi, vogliamo tutti che il Cosenza si salvi per la soddisfazione del popolo rossoblù. Adesso tocca a loro. Personalmente non sono assolutamente deluso. Io ci ho messo la faccia. Ho fatto quello che dovevo fare e ho fatto tutto e di più. Nel calcio si viene chiamati e si viene esonerati, sempre con la coscienza apposto e la testa alta».

«I giocatori – prosegue Tortelli – si sono comportati bene e lavoravano. Sono mancati i risultati per mancanza di prestazione. Tutti abbiamo avuto delle colpe. I ragazzi adesso vanno supportati e aiutati. Il presidente fa il presidente. E tutte le figure devono svolgere il loro compito, ma il morale non è alle stelle. Si può ripartire da tutte le categorie. Io sono stato a Reggio che facevano la serie A e sono andato via quando erano in D. Il calcio è cambiato, bisogna avere ogni tipo di risorse perché è un settore che costa molto».