Mossa disperata del Foggia: esonerati Zauri e Leone. Domenica l’ultima giornata di campionato

Colpo di scena in casa Foggia a distanza di cinque giorni dall’ultima sfida di campionato del Girone C di Serie C, in programma domenica 27 aprile alle ore 20:00 sul campo del Picerno. I rossoneri, al momento salvi, hanno bisogno di una vittoria per non dipendere dalla Casertana e per festeggiare una salvezza vitale – senza dunque passare dai playout – considerate le varie vicende societarie avvenute durante la stagione.

Tuttavia, il club pugliese ha deciso di esonerare il tecnico Luciano Zauri e di affidare la guida tecnica ad Antonio Gentile, tecnico dell’Under 17. Contestualmente, il Foggia ha sollevato dall’incarico anche il direttore sportivo Luca Leone. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Il Calcio Foggia 1920 comunica l’esonero del DS Luca Leone e dell’allenatore Luciano Zauri.

A Leone e Zauri il club rossonero augura le migliori fortune sportive e professionali.

Inoltre, comunica che la guida tecnica della prima squadra è affidata al mister dell’Under17 rossonera Antonio Gentile”.

CLASSIFICA GIRONE C SERIE C

Avellino 72 punti

Audace Cerignola 64

Monopoli – 57 punti

Crotone – 54 punti

Catania – 50 punti

Benevento – 49 punti

Potenza – 49 punti

Picerno – 47 punti

Juventus U23 – 44 punti

Giugliano – 43 punti

Trapani – 41 punti

Cavese – 38 punti

Altamura – 37 punti

Sorrento – 35 punti

Latina – 34 punti

Foggia – 30 punti

Casertana – 29 punti

ACR Messina – 22 punti

Turris – 0 punti

Taranto – 0 punti