Frosinone, buone notizie per Bianco: tre infortunati vicinissimi al rientro

A caccia di punti fondamentali per centrare la salvezza, il Frosinone può contare su alcuni uomini in più in questo finale di stagione. Come si legge su TuttoMercatoWeb.com, dall’infermeria giungono notizie molto positive per il tecnico Paolo Bianco. Infatti, Anthony Partipilo e Frank Tsadjout sarebbero addirittura pronti per la sfida contro lo Spezia, in programma venerdì 25 aprile. Ben Lhassine Kone, invece, avrebbe smaltito il problema muscolare, accusato nell’ultima sfida di campionato contro il Cesena, e nei prossimi giorni è atteso il suo rientro a pieno regime.

