Serie C, le gare del Girone C slittano al 27 aprile. Attesa per Catanzaro-Palermo

Con la proclamazione del Lutto Nazionale da parte del Consiglio dei Ministri in occasione delle esequie di Papa Francesco, previste per sabato 26 aprile, arriva anche l’ufficialità per lo slittamento delle gare del Girone C di Serie C: le partite inizialmente in programma sabato saranno recuperate domenica 27 aprile alle ore 20.00.

La decisione, che rientra nel rispetto delle disposizioni istituzionali e delle indicazioni del CONI – il quale ha invitato alla sospensione di tutte le attività sportive nella giornata delle esequie –, ha portato alla riprogrammazione del turno di campionato, mantenendo inalterato il calendario del giorno successivo.

Resta in attesa di ufficialità anche Catanzaro-Palermo, sfida cruciale in chiave playoff per il campionato di Serie B: il match, previsto sempre per sabato 26 aprile alle ore 17.15, potrebbe essere posticipato a domenica 27 per uniformarsi alla linea già tracciata dalle altre categorie. Le valutazioni sono in corso da parte della Lega B, che attende un pronunciamento della FIGC e il quadro definitivo dal Consiglio dei Ministri.

Seguiranno aggiornamenti appena la decisione sarà formalizzata.