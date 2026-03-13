Monza-Palermo, le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport

Si avvicina il big match della 30ª giornata di Serie B tra Monza e Palermo, una sfida che potrebbe pesare molto nella corsa alla promozione diretta. Il Corriere dello Sport traccia il quadro delle probabili scelte dei due allenatori, Bianco e Filippo Inzaghi, tra rientri, assenze e dubbi dell’ultima ora.

Monza, tornano Ravanelli e Azzi





In casa brianzola si registrano due rientri importanti dopo la squalifica: Ravanelli e Azzi dovrebbero partire dal primo minuto. Non sarà invece della partita Carboni, fermato dal giudice sportivo.

Resta in dubbio Hernani, mentre Antov è indisponibile. Nella lista dei diffidati figurano Ciurria e Keita.

Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico Bianco dovrebbe confermare il consueto 3-4-2-1, con Cutrone riferimento offensivo supportato da Colpani e Mota Carvalho.

Probabile formazione Monza (3-4-2-1)

Thiam; Lucchesi, Ravanelli, Delli Carri; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Colpani, Mota Carvalho; Cutrone.

A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Bakoune, Ciurria, Capolupo, Caso, Colombo, Hernani, Keita, Alvarez, Petagna.

Allenatore: Bianco.

Palermo, Magnani favorito su Peda

Il Palermo ha svolto un allenamento a porte chiuse al Barbera, con Inzaghi che sta valutando le ultime soluzioni tattiche.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, il tecnico rosanero non dovrebbe discostarsi molto dall’undici titolare. In difesa Magnani è favorito su Peda, che non è al meglio delle condizioni.

A centrocampo Segre dovrebbe partire dal primo minuto, mentre sulla trequarti Le Douaron appare in vantaggio su Johnsen per affiancare Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.

Probabile formazione Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Magnani, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Bereszynski, Rui Modesto, Peda, Veroli, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin, Johnsen, Corona.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

La sfida dell’U-Power Stadium si preannuncia equilibrata, con due squadre costruite per lottare fino all’ultimo per la promozione in Serie A.