Serie B, via alla 30ª giornata: Modena-Spezia apre il turno. Programma e classifica aggiornata
Si apre oggi la 30ª giornata di Serie B, un turno che può diventare decisivo sia nella corsa alla promozione che nella lotta salvezza. Il campionato entra nella fase più calda della stagione con diversi scontri diretti che potrebbero cambiare gli equilibri della classifica.
Ad aprire il programma sarà Modena-Spezia, in programma questa sera alle 20.30, una sfida importante soprattutto per la zona centrale della classifica e per le ambizioni playoff degli emiliani.
Il resto del turno si giocherà tra sabato e domenica con diversi incroci interessanti. Sabato pomeriggio alle 15.00 scenderanno in campo Bari-Reggiana, Padova-Catanzaro, Cesena-Frosinone, Empoli-Mantova e Juve Stabia-Carrarese. Alle 17.15 riflettori puntati su Monza-Palermo, uno dei big match della giornata tra due squadre in piena corsa per le posizioni di vertice.
Sempre sabato, alle 19.30, si giocherà Sampdoria-Venezia, con la capolista impegnata sul campo dei blucerchiati in una partita delicata per entrambe.
Domenica il turno si chiuderà con Virtus Entella-Avellino alle 15.00 e Südtirol-Pescara alle 17.15.
Il programma della 30ª giornata
Venerdì
Modena-Spezia (oggi 20.30)
Sabato
Bari-Reggiana (15.00)
Padova-Catanzaro (15.00)
Cesena-Frosinone (15.00)
Empoli-Mantova (15.00)
Juve Stabia-Carrarese (15.00)
Monza-Palermo (17.15)
Sampdoria-Venezia (19.30)
Domenica
Virtus Entella-Avellino (15.00)
Südtirol-Pescara (17.15)
Classifica Serie B dopo 29 giornate
Venezia 63
Monza 60
Frosinone 58
Palermo 57
Catanzaro 49
Modena 44
Juve Stabia 40
Cesena 39
Südtirol 37
Padova 34
Avellino 33
Carrarese 32
Empoli 31
Virtus Entella 31
Sampdoria 30
Mantova 30
Spezia 29
Reggiana 29
Bari 28
Pescara 25
Il Venezia guida la classifica con 63 punti, seguito dal Monza a quota 60 e dal Frosinone con 58. Subito dietro c’è il Palermo a 57, pronto ad approfittare dello scontro diretto con il Monza per avvicinarsi ulteriormente alla vetta.
In zona playoff la lotta resta apertissima con Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Cesena racchiuse in pochi punti, mentre nella parte bassa della classifica la battaglia per la salvezza coinvolge diverse squadre, dal quindicesimo posto della Sampdoria fino al Pescara ultimo.
La 30ª giornata potrebbe quindi rappresentare un passaggio chiave per il destino del campionato.