Serie B, via alla 30ª giornata: Modena-Spezia apre il turno. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Si apre oggi la 30ª giornata di Serie B, un turno che può diventare decisivo sia nella corsa alla promozione che nella lotta salvezza. Il campionato entra nella fase più calda della stagione con diversi scontri diretti che potrebbero cambiare gli equilibri della classifica.

Ad aprire il programma sarà Modena-Spezia, in programma questa sera alle 20.30, una sfida importante soprattutto per la zona centrale della classifica e per le ambizioni playoff degli emiliani.


Il resto del turno si giocherà tra sabato e domenica con diversi incroci interessanti. Sabato pomeriggio alle 15.00 scenderanno in campo Bari-Reggiana, Padova-Catanzaro, Cesena-Frosinone, Empoli-Mantova e Juve Stabia-Carrarese. Alle 17.15 riflettori puntati su Monza-Palermo, uno dei big match della giornata tra due squadre in piena corsa per le posizioni di vertice.

Sempre sabato, alle 19.30, si giocherà Sampdoria-Venezia, con la capolista impegnata sul campo dei blucerchiati in una partita delicata per entrambe.

Domenica il turno si chiuderà con Virtus Entella-Avellino alle 15.00 e Südtirol-Pescara alle 17.15.

Il programma della 30ª giornata

Venerdì

Modena-Spezia (oggi 20.30)

Sabato

Bari-Reggiana (15.00)

Padova-Catanzaro (15.00)

Cesena-Frosinone (15.00)

Empoli-Mantova (15.00)

Juve Stabia-Carrarese (15.00)

Monza-Palermo (17.15)

Sampdoria-Venezia (19.30)

Domenica

Virtus Entella-Avellino (15.00)

Südtirol-Pescara (17.15)

Classifica Serie B dopo 29 giornate

Venezia 63

Monza 60

Frosinone 58

Palermo 57

Catanzaro 49

Modena 44

Juve Stabia 40

Cesena 39

Südtirol 37

Padova 34

Avellino 33

Carrarese 32

Empoli 31

Virtus Entella 31

Sampdoria 30

Mantova 30

Spezia 29

Reggiana 29

Bari 28

Pescara 25

Il Venezia guida la classifica con 63 punti, seguito dal Monza a quota 60 e dal Frosinone con 58. Subito dietro c’è il Palermo a 57, pronto ad approfittare dello scontro diretto con il Monza per avvicinarsi ulteriormente alla vetta.

In zona playoff la lotta resta apertissima con Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Cesena racchiuse in pochi punti, mentre nella parte bassa della classifica la battaglia per la salvezza coinvolge diverse squadre, dal quindicesimo posto della Sampdoria fino al Pescara ultimo.

La 30ª giornata potrebbe quindi rappresentare un passaggio chiave per il destino del campionato.

Screenshot 2026-03-13 061755

79de1262-a4b3-426c-b276-708d43d38ac8

file5 (68)

calabro

file4 (90)

file6 (53)

Luca-Marelli-1280x720-1

donadoni

palermo cosenza 0-1 (65) Caserta

image9

palermo venezia 0-0 serie B (34) Svoboda Casas Pietrelli

palermo monza 0-3 (73) augello Birindelli

PALERMO MANTOVA RANOCCHIA

palermo empoli 3-2 (16) magnani

Palermo Entella 3-0 (47) Pohjanpalo ranocchia Ceccaroni

palermo modena 1-1 (62) tifosi

Screenshot 2026-03-13 061755

