Serie B, via alla 30ª giornata: Modena-Spezia apre il turno. Le probabili formazioni

Modena e Spezia aprono la 30ª giornata di Serie B al “Braglia” in una sfida che può dire molto sulla corsa playoff e sulla zona centrale della classifica. Il confronto tra Andrea Sottil e Roberto Donadoni promette equilibrio e tensione agonistica, come racconta Stefano Ferrai sul Corriere dello Sport analizzando la vigilia del match.

Secondo quanto riportato da Stefano Ferrai sul Corriere dello Sport, il tema principale in casa Modena riguarda la scarsa prolificità degli attaccanti. Una critica alla quale Andrea Sottil ha risposto con un dato preciso: «Sono 19 i pali che abbiamo colpito fin qui. Mettiamolo nel conto». Un numero che, secondo il tecnico gialloblù, racconta bene quanto la squadra sia spesso andata vicina al gol senza riuscire a concretizzare.





Come spiega ancora Stefano Ferrai sul Corriere dello Sport, Sottil difende il lavoro dei suoi attaccanti e le scelte fatte sul mercato: «Le punte che abbiamo sono funzionali al nostro gioco, altrimenti non le avremmo prese. Abbiamo venduto Di Mariano per scelta tecnica e poi preso Ambrosino che è più una seconda punta».

Il tecnico del Modena sottolinea anche la necessità di un maggiore contributo da parte della squadra: «Serve uno sforzo collettivo per metterli nelle condizioni di segnare. Poi è chiaro che l’attaccante deve fare il suo mestiere in area con cattiveria». Il sistema di gioco, il 3-5-2, secondo Sottil valorizza la compatibilità tra gli attaccanti: «Le partite che abbiamo fatto lo dimostrano».

Stasera al “Braglia” arriverà lo Spezia guidato da Roberto Donadoni, allenatore di grande esperienza anche a livello internazionale. «Mi aspetto una gara tosta», ha spiegato Sottil, come riportato da Stefano Ferrai sul Corriere dello Sport. «Abbiamo un obiettivo chiaro che adesso si vede e siamo sul pezzo per conquistarlo: i playoff».

Il tecnico gialloblù ha poi sottolineato il valore dell’avversario: «Lo Spezia l’anno scorso ha fatto la finale per andare in Serie A ed è rimasto con una squadra importante, se non potenziata. È una squadra da rispettare».

Dall’altra parte Roberto Donadoni non sottovaluta il Modena e chiede ai suoi una prestazione di livello. Come riporta Stefano Ferrai sul Corriere dello Sport, il tecnico ligure ha invitato la squadra a concentrarsi soprattutto sul proprio gioco: «Abbiamo visto i video del Modena, ma ho detto ai ragazzi che la priorità è su di noi e sulla prestazione che vogliamo fare».

Donadoni ha poi ricordato quanto nel calcio la classifica possa contare relativamente quando si scende in campo: «Se guardi i punti di differenza, come è successo con il Monza, capisci che la differenza la fa come interpreti la partita. Ci possono essere anche 30 punti di distacco, ma se fai la gara il divario non si vede».

Infine il tecnico dello Spezia ha indicato la strada da seguire: «Bisogna fare una partita di spessore e carattere. Se aggiungi qualità, il gap si annulla».

Il messaggio finale di Donadoni, riportato ancora da Stefano Ferrai sul Corriere dello Sport, è chiaro: «Se affronti un avversario con determinazione spesso porti a casa il risultato. Dobbiamo lavorare su noi stessi e sui nostri principi».