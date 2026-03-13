Repubblica: “Tremila tifosi del Palermo al seguito della squadra per una trasferta da record”

Un vero e proprio esodo rosanero verso la Brianza. È questo il quadro raccontato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, che descrive la mobilitazione dei tifosi del Palermo in vista della sfida contro il Monza all’U-Power Stadium.

Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, circa 3.000 sostenitori rosanero sono pronti a raggiungere Monza per sostenere la squadra di Inzaghi in uno degli scontri diretti più importanti della stagione. Una migrazione di passione che attraversa tutta l’Italia e che conferma la straordinaria capacità di mobilitazione del popolo palermitano.





Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la vendita dei biglietti è partita tra difficoltà tecniche e passaggi burocratici che avrebbero potuto scoraggiare molti tifosi. Nonostante questo, la risposta è stata comunque imponente.

I numeri raccontano una leadership chiara: il Palermo è la squadra con più tifosi in trasferta in tutta la Serie B, con una media di 1.182 presenze lontano dal Barbera. Alle spalle dei rosanero, evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, si trovano Avellino (1.149) e Sampdoria (982).

Il confronto con la realtà brianzola è significativo. I tifosi del Monza, infatti, registrano una media di 260 presenze in trasferta, dato che li colloca al quindicesimo posto in questa particolare classifica.

La passione rosanero si è vista anche negli ultimi mesi. Come ricorda Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, nella recente trasferta di Carrara i 620 biglietti disponibili sono andati esauriti in poche ore, mentre a Pescara, nonostante il divieto ai residenti in Sicilia, oltre 250 tifosi sono riusciti comunque a far sentire il proprio sostegno alla squadra.

Il racconto di Alessandro Geraci su Repubblica Palermo richiama anche alcuni episodi simbolici della stagione: il settore ospiti vuoto di Bari, quando ai tifosi rosanero fu impedita la trasferta al San Nicola, oppure la partita di Marassi contro la Sampdoria, dove soltanto i possessori della fidelity card blucerchiata poterono entrare allo stadio.

Restrizioni che, invece di raffreddare l’entusiasmo, lo hanno alimentato. Lo dimostra la trasferta di Modena del 24 gennaio, quando 2.600 palermitani trasformarono il Braglia in una sorta di succursale del Barbera.

Un record che ora rischia di essere superato: i 3.000 tifosi attesi a Monza, conclude Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, rappresentano la sintesi di un amore per il Palermo capace di attraversare tutta l’Italia.