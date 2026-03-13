Corriere dello Sport: “Palermo, duelli da A. Gioca Inzaghi”

La supersfida tra Monza e Palermo potrebbe essere decisa da tanti fattori diversi: tattica, episodi o qualità dei singoli. È questo il tema centrale dell’analisi firmata da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, che presenta il big match della 30ª giornata di Serie B come uno degli snodi decisivi della stagione.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, una delle curiosità principali riguarda l’atteggiamento che sceglierà il Palermo di Inzaghi. I rosanero arrivano alla sfida con la possibilità di completare una lunga rincorsa: una vittoria permetterebbe infatti di agganciare il Monza in classifica, anche se per capire il quadro completo servirà osservare anche il risultato del Frosinone. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il margine di tre punti potrebbe comunque suggerire una certa prudenza, perché anche un pareggio lascerebbe aperte le possibilità di promozione diretta con otto giornate ancora da disputare.





Intensità ed episodi

Nell’analisi di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport emerge come partite di questo livello raramente seguano schemi prestabiliti. Sono sfide che si decidono spesso sull’intensità e sugli episodi.

I numeri raccontano un confronto tra due squadre molto solide: la miglior difesa del campionato, quella del Palermo, contro la terza del torneo, quella del Monza. Allo stesso tempo si tratta di due attacchi estremamente prolifici. Nelle ultime dieci giornate entrambe le squadre hanno mancato l’appuntamento con il gol solo una volta: i brianzoli nello 0-0 di Bolzano, i rosanero nello 0-0 di Modena.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, proprio questo equilibrio rende la gara imprevedibile: si può passare da una partita bloccata a un confronto ricco di reti e colpi di scena.

Moduli speculari e bomber in evidenza

Un altro elemento sottolineato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport è la somiglianza tattica tra le due squadre. Entrambe utilizzano il 3-4-2-1, sistema che garantisce equilibrio ma lascia spazio alla fantasia dei giocatori offensivi.

Il Palermo può contare sul momento straordinario di Pohjanpalo, autore di otto gol nelle ultime otto partite. Il Monza risponde con diversi protagonisti: nello stesso periodo Cutrone, Petagna e Azzi hanno segnato tre reti ciascuno, mentre Hernani è arrivato a quota cinque.

I duelli chiave

La partita potrebbe essere decisa anche da alcuni duelli individuali. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sulla fascia il rientrante Pierozzi dovrà contenere la spinta di Azzi, uno degli uomini più pericolosi del Monza.

In mezzo al campo si profila il confronto tra Pessina e Colpani, da una parte, e la coppia rosanero formata da Segre e Palumbo dall’altra.

In difesa, invece, Inzaghi dovrà scegliere come fronteggiare l’attacco brianzolo: Cutrone, rapido nelle ripartenze, e Petagna, centravanti fisico e potente. Il dubbio riguarda il terzo difensore: Peda, più agile, oppure Magnani, più esperto.

Capitolo stadio

Infine, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport segnala anche gli sviluppi sul progetto di riqualificazione del Renzo Barbera. L’incontro tra le parti avvenuto mercoledì è stato positivo e il prossimo passaggio sarà la conferenza chiamata a valutare il progetto di fattibilità economica dell’intervento sullo stadio.