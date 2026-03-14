Monza-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Bianco e Inzaghi per il big match di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
Palermo Mantova Segre Joronen esultanza

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Monza-Palermo, gara valida per la 30ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma allo U-Power Stadium alle ore 17.15. Sfida fondamentale nella corsa alla promozione diretta tra la squadra guidata da Paolo Bianco e quella allenata da Filippo Inzaghi.

Nel Monza spazio al tandem offensivo formato da Cutrone e Petagna, con Ciurria e Azzi sugli esterni e Pessina capitano in mezzo al campo insieme a Obiang ed Hernani. In difesa davanti a Thiam ci saranno Delli Carri, Ravanelli e Lucchesi.


Il Palermo risponde con Pohjanpalo riferimento offensivo, supportato da Le Douaron e Palumbo sulla trequarti. A centrocampo agiranno Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello, mentre la linea difensiva davanti a Joronen sarà composta da Bani, Peda e Ceccaroni.

A dirigere l’incontro sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, assistito da Colarossi e Cipressa. Quarto ufficiale Calzavara, al VAR Camplone con Paganessi AVAR.

Le formazioni ufficiali

MONZA (3-5-2)
Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Obiang, Pessina, Hernani, Azzi; Cutrone, Petagna.
Allenatore: Bianco.

Panchina: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Forson, Keita, Colombo, Bakoune, Alvarez, Capolupo, Colpani, Caso, Mota.

PALERMO (3-4-2-1)
Joronen; Bani, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Gomis, Gomes, Johnsen, Gyasi, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli, Magnani.

Arbitro: Doveri (Roma 1)
Assistenti: Colarossi, Cipressa
Quarto ufficiale: Calzavara
VAR: Camplone
AVAR: Paganessi

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