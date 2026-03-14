Serie B, risultati dei primi tempi della 30ª giornata: Frosinone secondo. Classifica live in attesa di Monza-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
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Si chiudono i primi tempi delle gare del pomeriggio della 30ª giornata di Serie B, con diversi risultati già significativi per gli equilibri della classifica. In attesa dei secondi tempi e soprattutto delle sfide serali Monza-Palermo e Sampdoria-Venezia, il quadro parziale del turno inizia già a ridisegnare la graduatoria.

Il risultato più pesante riguarda il Frosinone, avanti 0-1 sul campo del Cesena grazie alla rete realizzata da Corrado poco prima dell’intervallo. Un gol che, al momento, proietta la squadra ciociara al secondo posto in classifica con 61 punti, scavalcando momentaneamente il Monza, che scenderà in campo più tardi contro il Palermo.


In zona playoff continua a correre anche il Catanzaro, avanti 0-1 a Padova con il gol di Alesi al 18’. Un vantaggio che consolida momentaneamente la posizione dei calabresi nella parte alta della classifica.

Situazione favorevole anche per la Juve Stabia, che conduce 1-0 sulla Carrarese grazie alla rete di Mosti al 33’. Tre punti che, se confermati, permetterebbero ai campani di rafforzare la propria posizione nella zona playoff.

Importante anche il successo parziale del Mantova, avanti 0-2 sul campo dell’Empoli con le reti di Bragantini e Cella nel primo tempo. Un risultato che consentirebbe alla formazione lombarda di salire a 33 punti, allontanandosi dalla zona più calda della classifica.

Nella lotta salvezza pesa invece il parziale del Bari, avanti 2-0 sulla Reggiana dopo i primi 45 minuti grazie ai gol di Artioli e Rao. Un risultato che consentirebbe ai pugliesi di salire a 31 punti, riaprendo completamente il discorso salvezza.

Alla luce dei risultati maturati finora, la classifica vede sempre il Venezia al comando con 63 punti, seguito momentaneamente dal Frosinone a 61 e dal Monza a 60, con i brianzoli ancora impegnati nel big match serale contro il Palermo, quarto con 57 punti. Più dietro Catanzaro, Modena e Juve Stabia restano in piena corsa per i playoff.

Il pomeriggio di Serie B è dunque ancora tutto da vivere: restano da disputare i secondi tempi delle gare iniziate alle 15 e, soprattutto, le sfide di cartello Monza-Palermo e Sampdoria-Venezia, che potrebbero cambiare ulteriormente gli equilibri della 30ª giornata.

Classifica live Serie B

Venezia — 63

Frosinone — 61

Monza — 60

Palermo — 57

Catanzaro — 52

Modena — 47

Juve Stabia — 43

Cesena — 39

Südtirol — 37

Padova — 34

Mantova — 33

Avellino — 33

Carrarese — 32

Empoli — 31

Entella — 31

Bari — 31

Sampdoria — 30

Spezia — 29

Reggiana — 29

Pescara — 25

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