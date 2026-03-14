Ballardini avverte: «Serve il miglior Avellino possibile contro la Virtus Entella»

L’Avellino si prepara a una sfida delicatissima in chiave salvezza. Alla vigilia della trasferta contro la Virtus Entella, il tecnico biancoverde Davide Ballardini ha presentato la gara in conferenza stampa, analizzando avversario, situazione della squadra e obiettivi della partita. Le dichiarazioni dell’allenatore sono state riportate da TuttoAvellino.it, che ha ripreso i passaggi più significativi dell’incontro con i giornalisti.

Parlando dell’avversario, Ballardini ha sottolineato la solidità della formazione ligure. «Affrontiamo una squadra solida, sanno bene cosa devono fare, in casa sono molto concreti, giocano sfruttando benissimo le qualità dei loro giocatori, su un campo sintetico diverso anche dal nostro, dove loro sono abituati. C’è bisogno del miglior Avellino possibile per fare bene», ha spiegato l’allenatore, come riportato da TuttoAvellino.it.





Sul piano tattico, il tecnico ha invitato la squadra a concentrarsi esclusivamente sulla gara imminente, nonostante il calendario fitto. «Intanto abbiamo giocato con il Padova che anche loro giocavano 3-5-2 in fase difensiva. C’è il turno infrasettimanale vero, ma pensiamo a domani, ora tutta l’attenzione e le nostre energie vanno a domani, poi penseremo al Südtirol e alla Samp». Parole che TuttoAvellino.it ha evidenziato nel resoconto della conferenza.

Ballardini si è soffermato anche sui singoli, a partire da Enrici, difensore al centro delle rotazioni. «Sta bene, c’è la concorrenza, in questo momento abbiamo quattro difensori centrali con lui, Izzo, Simic e Fontanarosa. Stanno bene tutti e quattro. Sta a me scegliere anche in base agli avversari. Enrici è un ragazzo meraviglioso. Per me è importante la squadra, l’atteggiamento generale».

Il tecnico ha poi elogiato la crescita di Le Borgne: «Mi piace molto, man mano che lo vedo lo vedo crescere. È chiaro che a 20 anni fa qualche cavolata, perde palla, ma ci sta. È al primo campionato professionistico. È un ragazzo con qualità immense». Anche su Russo il giudizio è stato molto positivo: «Ha qualità straordinarie, ha tutte le qualità del giocatore moderno. Forte nell’uno contro uno, ottimo tiro. Può giocare dall’inizio, anzi deve giocare dall’inizio». Le parole del tecnico sono state riportate integralmente da TuttoAvellino.it.

Capitolo infermeria: per Reale non arrivano buone notizie. «Ha una lesione muscolare, penso di secondo grado, quindi credo che non lo vedremo presto», ha spiegato Ballardini.

Infine, l’allenatore ha tracciato un bilancio delle ultime prestazioni, indicando cosa vuole vedere nella trasferta di Chiavari. «A Reggio Emilia la squadra è piaciuta, non mi era piaciuto l’atteggiamento a Venezia perché la squadra era stata passiva. Questo è ciò che voglio evitare a Chiavari».

Ballardini ha insistito sull’atteggiamento: «Dopo Venezia abbiamo capito che dobbiamo essere attivi, protagonisti della partita che affrontiamo. Anche contro il Padova tutto quello che abbiamo creato ce lo siamo guadagnati. Nessuno regala nulla».

Infine, un pensiero sull’ambiente biancoverde: «Stiamo bene, l’ambiente ci piace, la squadra ci piace. Le persone che vogliono bene all’Avellino sono tante. La nostra passione è ricambiata». Un passaggio che TuttoAvellino.it ha sottolineato nel racconto della conferenza stampa.