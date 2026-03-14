Athletic Club Palermo, Ferraro non si fida del Paternò: «Non guardiamo la classifica»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
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La Serie D riparte dopo la pausa per la Viareggio Cup e l’Athletic Club Palermo torna in campo domenica alle ore 15 al Velodromo “Paolo Borsellino” contro il Paternò, nel match valido per la 27ª giornata di campionato. I nerorosa di Ferraro arrivano alla sfida con il morale alto dopo aver conquistato il primo posto grazie alla vittoria nel recupero di Enna e vogliono continuare la propria corsa verso la promozione.

La formazione palermitana sta vivendo un girone di ritorno di altissimo livello. Il rendimento nel 2026 parla chiaro: 22 punti conquistati su 27 disponibili, con sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Numeri che hanno consentito ai nerorosa di prendersi la vetta della classifica e di guardare con fiducia alla volata finale.


Nonostante il divario in classifica, mister Ferraro invita la squadra alla massima attenzione. «Affrontiamo una squadra che nelle ultime partite ha fatto degli ottimi risultati, la rispettiamo tantissimo e non dobbiamo guardare la classifica», ha spiegato l’allenatore dell’Athletic Club Palermo.

L’obiettivo è continuare a inseguire il sogno promozione mantenendo la stessa intensità mostrata nelle ultime settimane. «Ogni partita è fondamentale per fare qualcosa di importante e alimentare il nostro sogno. Servirà il piglio e l’atteggiamento giusto, cercando di fare l’Athletic».

Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza della condizione fisica nel finale di stagione. «Devo ringraziare i ragazzi perché lavorano sempre a ritmi altissimi. La differenza, in questo momento, la fa la condizione atletica: chi riuscirà a essere più brillante in questo finale avrà qualcosa in più».

Per la gara contro il Paternò Ferraro ha convocato 20 giocatori. Non saranno della partita Maurino, squalificato, e gli indisponibili Bongiovanni, Cucinotta, Fastiggi, Mori e Palumbo.

Convocati

Portieri: Greliak, Martinez
Difensori: Crivello, Mazzotta, Panaro, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini
Centrocampisti: Anzelmo, Bova, Faccetti, Lores Varela, Zaic, Zalazar
Attaccanti: Bonfiglio, Matera, Micoli, Grillo, Rafele

Info biglietti
I tagliandi per la partita sono disponibili su Vivaticket al costo di 5 euro più diritti di prevendita. I biglietti potranno essere acquistati anche domenica al botteghino del Velodromo “Paolo Borsellino” a partire dalle ore 11. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 12.30. Per l’acquisto sarà necessario presentare un documento d’identità. Come disposto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, è vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catania.

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