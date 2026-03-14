Il Giorno: “Monza-Palermo, sfida promozione Bianco: «Loro favoriti per salire»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
bianco monza

La sfida tra Monza e Palermo rappresenta uno dei crocevia più importanti della stagione di Serie B. Come racconta Alessandro Stella su Il Giorno, il tecnico brianzolo Paolo Bianco ha provato ad abbassare la pressione alla vigilia del match dell’U-Power Stadium, in programma oggi alle 17.15 davanti a uno stadio che si preannuncia praticamente esaurito.

Secondo Alessandro Stella su Il Giorno, la partita mette di fronte due squadre separate da tre punti in classifica e impegnate nella corsa alla promozione diretta. Il Monza arriva alla sfida da secondo in graduatoria mentre il Palermo segue a breve distanza, con la prospettiva di un possibile aggancio in caso di successo dei rosanero.


Come evidenzia Alessandro Stella su Il Giorno, Bianco ha definito la gara molto importante ma non ancora decisiva per le sorti del campionato. «Partita importante, ma non decisiva», ha spiegato l’allenatore brianzolo, sottolineando comunque il valore dell’avversario.

Nel racconto di Alessandro Stella su Il Giorno, il tecnico del Monza non ha nascosto il rispetto per il Palermo e per Filippo Inzaghi: «Quando si perde 4-2 non è mai una cosa bella, ma la squadra sta comunque bene. Il Palermo per me è favorito per andare in Serie A ed è allenato da un grande campione».

La squadra brianzola cercherà di sfruttare il fattore campo anche per riscattare la sconfitta subita nell’ultimo turno a La Spezia. Come sottolinea Alessandro Stella su Il Giorno, il Monza dovrà però fare i conti con alcune assenze importanti nel reparto difensivo.

Carboni è infatti squalificato mentre Birindelli è fermo per infortunio. Di conseguenza la linea arretrata dovrebbe essere composta da Delli Carri, Ravanelli e Lucchesi davanti al portiere Thiam.

Sulla fascia sinistra tornerà Azzi mentre in attacco Bianco dovrebbe affidarsi ancora alla coppia formata da Cutrone e Petagna. Resta invece un dubbio sulla trequarti, dove Ciurria e Hernani si contendono una maglia da titolare.

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