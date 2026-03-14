Tuttosport: “Monza e Palermo. La A passa da qui”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

Il big match tra Monza e Palermo vale molto più di tre punti. Come raccontano Luigi Butera e Diego Marturano su Tuttosport, la sfida dell’U-Power Stadium rappresenta uno snodo fondamentale nella corsa alla promozione diretta in Serie A, con due squadre costruite per il salto di categoria e separate da pochi punti in classifica.

Secondo Luigi Butera e Diego Marturano su Tuttosport, Paolo Bianco arriva alla gara con grande concentrazione e con la consapevolezza del piccolo vantaggio conquistato all’andata grazie al netto successo ottenuto al Barbera. «Il Palermo era ed è la squadra che ha le maggiori possibilità di promozione. Abbiamo un piccolo vantaggio che ci siamo meritati alla partita d’andata, tre punti di distanza che oggi sono fondamentali. Non sarà determinante ai fini del risultato finale, ma è una gara molto importante».


Come sottolineano ancora Luigi Butera e Diego Marturano su Tuttosport, il Monza arriva alla sfida dopo il ko di La Spezia ma con la convinzione di poter ripartire immediatamente. «Dal 4-2 di La Spezia dobbiamo portarci dietro anche cose positive. Il Palermo è la squadra migliore da affrontare in questo momento».

Bianco dovrà però fare i conti con alcune assenze importanti. Birindelli è fermo per infortunio mentre Carboni è squalificato. Tornano invece a disposizione Ravanelli e Azzi. Secondo quanto riportato da Luigi Butera e Diego Marturano su Tuttosport, il Monza dovrebbe confermare il 3-5-2 utilizzato con continuità nel girone di ritorno.

Restano alcuni dubbi di formazione, in particolare sulla fascia destra con Ciurria favorito su Colpani e Bakoune. Da valutare anche la situazione di Hernani, alle prese con un affaticamento muscolare: l’alternativa più prudente porterebbe a Colombo, ma anche Caso potrebbe trovare spazio.

«Rivalità con Inzaghi? La cosa importante è lo spettacolo in campo per il pubblico. Noi alleniamo due squadre che lottano per lo stesso obiettivo, che vinca il migliore», ha aggiunto Bianco.

Come evidenziano Luigi Butera e Diego Marturano su Tuttosport, per l’U-Power Stadium si preannuncia una cornice di pubblico da record stagionale con oltre dodicimila spettatori attesi e una forte presenza di tifosi rosanero.

Sul fronte Palermo, la sfida di Monza ha il sapore di una finale. Secondo Luigi Butera e Diego Marturano su Tuttosport, la squadra di Inzaghi arriva con l’obiettivo di agganciare proprio i brianzoli in classifica e riaprire completamente la corsa alla promozione diretta.

Inzaghi non dimentica la sconfitta dell’andata ma guarda avanti: «Rispetto a quella partita è cambiato tanto, altrimenti non saremmo così vicini al Monza. A ottobre loro avevano certezze che noi non potevamo avere. Quella gara ci è servita e il lavoro ha fatto il resto».

Il tecnico rosanero resta fiducioso: «Sappiamo di affrontare una grande squadra, ma siamo forti anche noi. Andiamo lì per giocarcela e per provare a vincere, ma questa partita non è ancora decisiva. Comunque finisca restano altre otto finali».

Come raccontano ancora Luigi Butera e Diego Marturano su Tuttosport, il Palermo potrà contare su una forte spinta del proprio pubblico. Oltre tremila tifosi rosanero sono attesi al Brianteo per sostenere Pohjanpalo e compagni.

«Questo per noi è già una vittoria — ha spiegato Inzaghi — sono contento che ci sia tutta questa gente perché significa che la squadra sta trascinando i tifosi. Noi sappiamo vincere giocando bene ma anche soffrendo. La strada è tracciata e siamo orgogliosi di giocarci questa partita contro una corazzata».

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