Il Monza travolge il Palermo: 3-0 allo U-Power Stadium e fuga verso la Serie A

Allo U-Power Stadium di Monza va in scena uno dei match più attesi della 30ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026. Alle 17.15 il Monza di Paolo Bianco ospita il Palermo di Filippo Inzaghi in uno scontro diretto che può incidere pesantemente nella corsa alla promozione diretta in Serie A.

Nella prima frazione il match è equilibrato fin dai primi minuti. A passare in vantaggio è però il Monza con Petagna, bravo a farsi trovare al posto giusto portando i suoi avanti. Da quel momento il Palermo prova a reagire, sfiorando il gol con Segre che trova la pronta risposta di Thiam dopo un colpo di test pericoloso.





Nel secondo tempo, i rosanero cercano di mandare un segnale. Ma a trovare il raddoppio è il Monza. Al 63’ Ciurria insacca l’assist al bacio di Azzi. I rosanero non reagiscono a dovere e gli uomini di Bianco la chiudono con Colombo in contropiede. Termina quindi 3-0, come all’andata, il match tra Monza e Palermo. I padroni di casa continuano a viaggiare sulle prima posizioni, il Palermo, invece, si allontana anche dal terzo posto. Di seguito la cronaca live targata Ilovepalermocalcio.com:

SECONDO TEMPO

Fischia il direttore di gara. Il Monza supera 3-0 il Palermo allungando in classifica.

Doveri chiama 3’ di recupero.

88’- IN RETE IL MONZA, HA SEGNATO COLOMBO! Azzi recupera la sfera e riparte in contropiede, il n.7 appoggia Colombo che spedisce in porta.

87’ – Occasione Palermo. Pohjanpalo calcia dal limite trovano una deviazione, la palla arriva a Johnsen che calcia debolmente.

85’- Altro cambio per Bianco, Cutrone lascia spazio ad Alvarez.

83’- Ci prova ancora da calcio piazzato il Palermo. Augello batte con Magnani che stacca, Thiam può bloccare agevolmente.

80’- Altra ammonizione, giallo per Ranocchia.

78’- Sfiora il gol il Palermo. Palumbo batte un angolo al centro, Bani devia debolmente e Thiam blocca.

76’- Giallo per Rui Modesto, in ritardo su Dany Mota che va giù.

74’- Ammonizione per Ravanelli, fallo su Johnsen.

71’- Cambia anche Inzaghi. Fuori Segre e Le Douaron per Corona e Vasic.

70’ – Cambia il Monza. Dentro Mota e Colombo, per Petagna Ciurria.

67’ – Sfiora la rete il Palermo! Johnsen riceve al limite e prova un destro a giro, la palla sbatte contro la traversa e torna in gioco.

64’ – Cambia il Palermo. Fuori Peda e Ceccaroni per Magnani e Johnsen.

63’- RADDOPPIA IL MONZA, IN RETE CIURRIA! Sbaglia l’uscita il Palermo sull’out sinistro. Azzi riparte e mette al centro per Ciurria che insacca in rete.

61’- Altro giallo per i rosanero, ammonito Ceccaroni per fallo tattico.

60’ – Chiusura fondamentale di Augello sul cross pericoloso di Cutrone, sarà angolo per il Monza.

59’- Sostituzione per il Palermo. Fuori Pierozzi per Rui Modesto, per lui esordio con la maglia rosanero.

58’ – Alza la pressione il Palermo cercando di schiacciare gli avversari nella propria area di rigore.

54’- Grande giocata di Bani sulla corsia mancina, il centrale prova ad inserirsi in area ma viene chiuso da un avversario.

51’ – Fase concitata del match, entrambe le squadre provano a dominare il gioco ma regge l’equilibrio.

48’ – Subito offensivo il Palermo, che attacca dal lato sinistro. Segre cerca il cross al centro, palla fuori misura.

Fischia Doveri, inizia il secondo tempo!

PRIMO TEMPO

Fischia l’arbitro, all’intervallo il Monza è avanti 1-0 sul Palermo.

Doveri chiama 1’ di recupero!

41’ – Secondo giallo della gara. Hernani stende Segre e viene ammonito.

40’ – Calcia Le Douaron. Il calciatore francese vince un contrasto e arriva al limite, il suo mancino è largo.

36’- Occasione Palermo! Gran cross di Ranocchia al centro, Segre arriva inserendosi e colpendo bene di testa. Ottima risposta di Thiam che allontana con i pugni.

34’ – Rischia tantissimo Bani. Il centrale vince il contrasto con Cutroni ma poi sbaglia il passaggio. Il Monza in contropiede non riesce a concretizzare, palla sul fondo.

33’ – Attaccano gli uomini di Inzaghi. Scambio Augello-Palumbo, con il n.8 che calcia con il destro, palla deviata da un avversario.

32’ – I rosanero provano a costruire in zona offensiva, il Monza si copre bene e chiude gli spazi. Ospiti in difficoltà.

28’ – Arriva il primo ammonito del match! Palumbo stende Petagna lanciato in contropiede, c’è il giallo.

25’ – Occasione Palermo! Dopo una lunga e lenta serie di passaggi, Ceccaroni dal limite calcia con il mancino rasoterra. Thiam è bravo a bloccare.

20’ – Momento favorevole per i padroni di casa, che attaccano dall’out di destra mettendo una palla al centro pericolosa. Segre è attento e allontana il pericolo.

18’- GOL PER IL MONZA, IN RETE PETAGNA! Dall’angolo successivo Cutrone calcia e trova una deviazione. Il n.37 è al posto giusto al momento giusto ed insacca in rete.

17’ – Pericoloso il Monza. Gli uomini di Bianco ripartono in contropiede, Anzi mette un cross sul secondo palo ma Ceccaroni è attento e devia in angolo.

16’ – Le Douaron prova a scappare a Delli Carri che lo chiude, altro angolo per i rosanero.

11’ – Secondo angolo del match per il Palermo. Va Ranocchia che con il destro trova Bani, da pochi metri il capitano rosanero svirgola non riuscendo a calciare verso la porta.

7’ – Fase di studio del match, complice un campo pesante per via delle forti piogge.

4’ – Rischia Pessina con un passaggio debole verso Thiam, Le Douaron non riesce per poco nello scippo.

2’ – Subito aggressivo il Palermo. Azione dalla sinistra e cross che arriva sui piedi di Segre. Il suo destro è deviato da Pohjanpalo e termina sul fondo.

1’ – Primo possesso per i padroni di casa.

Fischia Doveri, è iniziata Monza-Palermo!

TABELLINO

Marcatori: 18’ Petagna (Mo); 63’ Ciurria (Mo), 88’ Colombo (Mo)

Ammoniti: Palumbo (Pa); Hernani (Mo), Ranocchia (Pa); Palumbo (Pa); Rui Modesto (Pa)

FORMAZIONI

MONZA (3-5-2)

Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Obiang, Pessina (C), Hernani, Azzi; Cutrone, Petagna.

Allenatore: Bianco.

A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Forson, Keita, Colombo, Bakoune, Alvarez, Capolupo, Colpani, Caso, Mota.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Bani (C), Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Gomes, Johnsen, Gyasi, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli, Magnani.

Arbitro: Doveri (Roma 1)

Assistenti: Colarossi, Cipressa

Quarto uomo: Calzavara

VAR: Camplone

AVAR: Paganessi

Segui qui la diretta live di Monza-Palermo con aggiornamenti minuto per minuto, azioni, gol, ammonizioni e tutti i momenti chiave del big match di Serie B.