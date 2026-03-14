Serie B, 30ª giornata: Bari travolge la Reggiana, pari tra Cesena e Frosinone. Risultati finali e classifica aggiornata

Si sono concluse le partite del pomeriggio della 30ª giornata di Serie B, con risultati che incidono in maniera significativa sugli equilibri della classifica. In attesa dei posticipi Monza-Palermo e Sampdoria-Venezia, il turno ha già modificato diversi scenari sia nella zona playoff sia nella lotta salvezza.

Il successo più netto arriva dal Bari, che supera la Reggiana 4-1 al termine di una gara dominata. I pugliesi conquistano tre punti pesantissimi nella corsa alla permanenza in categoria, salendo a quota 31 punti e rilanciando le proprie ambizioni salvezza.





Finisce invece in pareggio 2-2 la sfida tra Cesena e Frosinone. Un risultato che rallenta la corsa dei ciociari verso il vertice della classifica: il Frosinone sale a 59 punti, restando comunque nelle zone altissime della graduatoria.

Pareggio anche tra Empoli e Mantova, che chiudono 2-2 una gara combattuta. Un punto per parte che muove la classifica ma non cambia in maniera sostanziale la posizione delle due squadre nella parte medio-bassa della graduatoria.

Altro pari è quello tra Juve Stabia e Carrarese, terminato 1-1, mentre il Catanzaro conquista una vittoria esterna importante battendo 1-3 il Padova, consolidando così la propria posizione nella zona playoff.

Con questi risultati la classifica resta guidata dal Venezia con 63 punti, seguito dal Monza a 60 e dal Frosinone a 59, con i brianzoli che devono ancora disputare il big match contro il Palermo, quarto con 57 punti. La 30ª giornata proseguirà infatti con le sfide serali che potrebbero cambiare ulteriormente gli equilibri della parte alta della classifica.

Classifica aggiornata Serie B

Venezia — 63

Monza — 60

Frosinone — 59

Palermo — 57

Catanzaro — 52

Modena — 47

Juve Stabia — 41

Cesena — 40

Südtirol — 37

Padova — 34

Carrarese — 33

Avellino — 33

Empoli — 32

Entella — 31

Mantova — 31

Bari — 31

Sampdoria — 30

Spezia — 29

Reggiana — 29

Pescara — 25