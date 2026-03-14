Serie B, 30ª giornata: Bari travolge la Reggiana, pari tra Cesena e Frosinone. Risultati finali e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
Screenshot 2026-03-14 163712

Si sono concluse le partite del pomeriggio della 30ª giornata di Serie B, con risultati che incidono in maniera significativa sugli equilibri della classifica. In attesa dei posticipi Monza-Palermo e Sampdoria-Venezia, il turno ha già modificato diversi scenari sia nella zona playoff sia nella lotta salvezza.

Il successo più netto arriva dal Bari, che supera la Reggiana 4-1 al termine di una gara dominata. I pugliesi conquistano tre punti pesantissimi nella corsa alla permanenza in categoria, salendo a quota 31 punti e rilanciando le proprie ambizioni salvezza.


Finisce invece in pareggio 2-2 la sfida tra Cesena e Frosinone. Un risultato che rallenta la corsa dei ciociari verso il vertice della classifica: il Frosinone sale a 59 punti, restando comunque nelle zone altissime della graduatoria.

Pareggio anche tra Empoli e Mantova, che chiudono 2-2 una gara combattuta. Un punto per parte che muove la classifica ma non cambia in maniera sostanziale la posizione delle due squadre nella parte medio-bassa della graduatoria.

Altro pari è quello tra Juve Stabia e Carrarese, terminato 1-1, mentre il Catanzaro conquista una vittoria esterna importante battendo 1-3 il Padova, consolidando così la propria posizione nella zona playoff.

Con questi risultati la classifica resta guidata dal Venezia con 63 punti, seguito dal Monza a 60 e dal Frosinone a 59, con i brianzoli che devono ancora disputare il big match contro il Palermo, quarto con 57 punti. La 30ª giornata proseguirà infatti con le sfide serali che potrebbero cambiare ulteriormente gli equilibri della parte alta della classifica.

Classifica aggiornata Serie B

Venezia — 63

Monza — 60

Frosinone — 59

Palermo — 57

Catanzaro — 52

Modena — 47

Juve Stabia — 41

Cesena — 40

Südtirol — 37

Padova — 34

Carrarese — 33

Avellino — 33

Empoli — 32

Entella — 31

Mantova — 31

Bari — 31

Sampdoria — 30

Spezia — 29

Reggiana — 29

Pescara — 25

Altre notizie

651008268_18260287048293511_5670500474551553365_n

Serie B, risultati dei primi tempi della 30ª giornata: Frosinone secondo. Classifica live in attesa di Monza-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
ballardini avellino

Ballardini avverte: «Serve il miglior Avellino possibile contro la Virtus Entella»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
bianco monza

Il Giorno: “Monza-Palermo, sfida promozione Bianco: «Loro favoriti per salire»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
31a4549887

Modena, De Luca show: doppietta e assist nello 3-0 allo Spezia. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (90) pallone serie b

Serie B, 30ª giornata: il big match è Monza-Palermo. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
Screenshot 2026-03-14 062310

Corriere dello Sport: “Monza-Palermo, tutti i numeri del big match che vale la promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo monza 0-3 (119) inzaghi bianco

Corriere dello Sport: “Bianco adesso freme e punta su Hernani, fedelissimo di Pippo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
file5 (69)

Serie B, Modena travolgente: Spezia battuto 3-0 al Braglia. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
file3 - 2026-03-13T211942.634

Serie B, Modena avanti all’intervallo sullo Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
file2 - 2026-03-13T211206.807

Serie B, classifica monte ingaggi: Palermo al secondo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
file1 - 2026-03-13T205559.150

Pescara, Insigne sogna la salvezza e chiama Immobile: «Se ci salviamo lo aspetto l’anno prossimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza-Palermo, i convocati di Bianco: assente Birindelli

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-14 163712

Serie B, 30ª giornata: Bari travolge la Reggiana, pari tra Cesena e Frosinone. Risultati finali e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
mantova palermo (9)

Monza-Palermo, la cronaca live della partita: segui la diretta del big match di Serie B

Rosario Di Stefano Marzo 14, 2026
Palermo Mantova Segre Joronen esultanza

Monza-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Bianco e Inzaghi per il big match di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
651008268_18260287048293511_5670500474551553365_n

Serie B, risultati dei primi tempi della 30ª giornata: Frosinone secondo. Classifica live in attesa di Monza-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
ballardini avellino

Ballardini avverte: «Serve il miglior Avellino possibile contro la Virtus Entella»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026