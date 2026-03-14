Juve Stabia, assenza pesante per Abate: Gabrielloni squalificato contro il Palermo

La Juve Stabia dovrà fare i conti con un’assenza importante nel prossimo turno di campionato. L’allenatore Ignazio Abate non potrà infatti contare su Alessandro Gabrielloni, attaccante e punto di riferimento offensivo della formazione campana.

Il centravanti, ex Como, è stato ammonito nella sfida contro la Carrarese e, essendo già diffidato, è scattata automaticamente la squalifica per somma di ammonizioni. Gabrielloni sarà quindi costretto a saltare la prossima partita di campionato.





Una perdita significativa per la Juve Stabia, soprattutto considerando il peso specifico dell’attaccante nel reparto offensivo della squadra. Il numero 9 rappresenta infatti una delle pedine più esperte e affidabili nello scacchiere di Abate.

L’assenza di Gabrielloni obbligherà dunque il tecnico a ridisegnare l’attacco in vista della trasferta in Sicilia, dove la Juve Stabia sarà chiamata ad affrontare una gara delicata in un momento cruciale della stagione.