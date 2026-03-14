Cesena, esonerato Mignani

Il Cesena cambia guida tecnica. Michele Mignani non è più l’allenatore del Cesena, una decisione maturata nelle ultime ore e comunicata ufficialmente dal direttore generale Di Taranto. La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio, che ha anticipato l’esonero dell’allenatore bianconero.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la scelta è stata presa dopo l’ultimo periodo di risultati deludenti che ha complicato il cammino della squadra romagnola nel campionato di Serie B. Il direttore generale Di Taranto, come riportato ancora da Gianluca Di Marzio, ha comunicato la decisione direttamente all’allenatore, ponendo fine alla sua esperienza sulla panchina bianconera.





L’esonero arriva in un momento delicato della stagione, con il Cesena impegnato nella corsa per mantenere una posizione stabile in classifica e provare a restare agganciato alla zona playoff. La società ha quindi deciso di intervenire per dare una scossa all’ambiente e alla squadra.

Come sottolineato ancora da Gianluca Di Marzio, nelle prossime ore il club romagnolo valuterà le possibili soluzioni per la panchina, con l’obiettivo di individuare rapidamente il nuovo allenatore che guiderà la squadra nel finale di stagione.