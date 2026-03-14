Viareggio Cup, Athletic Club Palermo agli ottavi: sfida alla One Touch

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
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L’Athletic Club Palermo stacca il pass per gli ottavi di finale della Viareggio Cup. I nerorosa allenati da Pippo D’Angelo chiudono il girone 4 al secondo posto e proseguono il loro cammino nel prestigioso torneo giovanile nonostante la sconfitta nell’ultima giornata.

Nell’ultimo match della fase a gironi l’Athletic Club Palermo è stato battuto per 2-0 dalla Rappresentativa Serie D, trascinata dalla doppietta di Sall. Un risultato che non compromette però la qualificazione dei palermitani, già ben posizionati in classifica grazie ai risultati ottenuti nelle precedenti gare del raggruppamento.


Il secondo posto consente infatti ai nerorosa di accedere alla fase a eliminazione diretta del torneo. Agli ottavi di finale l’Athletic Club Palermo affronterà la One Touch, formazione nigeriana che ha chiuso al secondo posto il girone 2, lo stesso della Fiorentina.

La sfida tra l’Athletic Club Palermo e la One Touch è in programma martedì 17 marzo alle ore 14.30 al campo sportivo “Maggi-Matteucci” di Capezzano Pianore, in provincia di Lucca. Un appuntamento importante per i giovani nerorosa, chiamati a confermare quanto di buono mostrato nella fase a gironi e a proseguire il loro percorso nella Viareggio Cup.

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