Montauzon: «Palermo diventerà uno dei brand più importanti del calcio italiano»

In una stagione sportiva dai risultati altalenanti sul campo, il Palermo FC ha saputo distinguersi in maniera netta sul piano corporate. Come riportato da Calcioefinanza.it, il Club ha registrato un incremento del 20% dei ricavi nell’area commerciale, raggiungendo i 7 milioni di euro tra Partnership e Corporate Hospitality. Un traguardo che riflette la solidità di un modello gestionale sempre più orientato alla crescita strutturata e alla creazione di valore condiviso.

Il merito va a un lavoro sinergico tra il management locale e il contributo del City Football Group, che ha permesso l’adozione di strategie internazionali e modelli operativi innovativi. A ciò si aggiunge l’impegno costante sul fronte delle infrastrutture: lo stadio Renzo Barbera ha visto un importante rinnovamento, con l’introduzione di nuove tecnologie, la riprogettazione delle aree hospitality e l’aggiunta di otto Skybox, per un totale di undici, che trasformano la Tribuna in una vera area premium.

Gli interventi comprendono anche l’installazione di led bordocampo di ultima generazione, capaci di garantire ai partner commerciali un’esposizione ad alta risoluzione, in linea con gli standard dei grandi stadi europei.

Una strategia commerciale strutturata

Sempre secondo quanto riferito da Calcioefinanza.it, al centro della strategia del Club c’è stato il rafforzamento del rapporto con i partner attraverso eventi dedicati e momenti di networking tra aziende. Il team Partnership ha lavorato per consolidare un ecosistema relazionale di valore, fondamentale per la crescita del Palermo come piattaforma calcistica e commerciale.

Parallelamente, l’area Retail ha vissuto una trasformazione importante, con un aumento del 50% nel fatturato rispetto alla stagione 2023/24. Tra le iniziative più visibili, l’apertura di un nuovo punto vendita all’interno dell’aeroporto Falcone e Borsellino, che segna un ulteriore passo verso l’espansione del brand.

Anche l’identità visiva e narrativa è stata ripensata in ottica strategica. La comunicazione digitale del Club oggi conta su quasi un milione di follower, un tasso di engagement superiore al 5% e oltre 250 milioni di visualizzazioni nell’ultimo anno. Il racconto social è stato costruito con attenzione, valorizzando le partnership attraverso contenuti dedicati e format coerenti, tanto da guadagnare il prestigioso riconoscimento “Campaign of the Year” agli SFS Awards 2024.

Il commento di Montauzon: un progetto ambizioso

A sintetizzare l’ambizione del progetto è stato il Chief Business Officer del Palermo FC, Nicolas de Montauzon, che ha dichiarato:

«Abbiamo lavorato con ambizione e determinazione, facendo avanzare Palermo come uno dei progetti più rilevanti e innovativi del panorama calcistico italiano, con risultati che non solo impressionano in Serie B, ma che si posizionano già tra benchmark importanti del calcio nazionale. Palermo ha la potenzialità e diventerà uno dei brand più importanti del calcio italiano».