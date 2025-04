Monreale sotto shock: tre morti nella sparatoria, la città piomba nel lutto

Sale a tre il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta nella notte a Monreale. Questa mattina è deceduto anche il 26enne ricoverato in condizioni gravissime, aggiungendosi alle altre due giovani vite spezzate: Salvatore Turdo, di 23 anni, e Massimo Pirozzo, di 26 anni.

Tragedia nella notte a Monreale: due morti e tre feriti in una sparatoria

La tragedia si è consumata davanti al bar 365 in via Benedetto D’Acquisto, in una piazza affollata di gente. Oltre 20 colpi di arma da fuoco hanno generato il panico: urla, fuggi fuggi generale, poi i soccorsi disperati e la corsa in ospedale. La tragica notizia della morte del terzo ferito è arrivata in mattinata.

Gli specialisti della scientifica hanno lavorato per tutta la notte nel tentativo di ricostruire ogni dettaglio di quanto accaduto. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e elementi utili: un giovane si sarebbe già presentato spontaneamente ai militari.

La Festa del Santissimo Crocifisso, evento simbolo per Monreale, era appena iniziata. Ora, il dolore e il lutto rischiano di fermare tutto: la decisione definitiva sulla prosecuzione delle celebrazioni spetterà alla giunta guidata dal sindaco Arcidiacono.

Profonda commozione è stata espressa dal deputato regionale Marco Intravaia, presidente del Consiglio comunale:

“Sono sconvolto per quello che è successo questa notte, scene da far west a cui Monreale non è abituata. Un momento di festa che si è trasformato in tragedia. Tutta la città è attonita, confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine e che gli assassini siano assicurati presto alla giustizia. Preghiamo per le due giovani vittime e speriamo che il terzo ragazzo gravemente ferito ce la faccia, così come gli altri che sono rimasti coinvolti.”

Tante le lacrime e il dolore in piazza, tanto lo strazio per i familiari chiamati in piena notte a vivere l’incubo che nessuno vorrebbe mai affrontare. Monreale si stringe nel silenzio e nel lutto.