Modena, Rivetti: «La promozione in Serie A è nel nostro futuro»

A poche ore dal Natale, Carlo Rivetti, presidente del Modena, ha rilasciato una lunga e interessante intervista alla Gazzetta di Modena. Tra i temi trattati, il dirigente gialloblù ha parlato delle recenti prestazioni della sua squadra, della lotta per la promozione e dei progetti futuri. Ecco un estratto delle sue parole più significative:

«Con il Venezia per la prima volta sono rimasto impressionato. Nel primo tempo loro ci hanno dominato, ma poi nel secondo siamo usciti noi con carattere», ha commentato Rivetti, riflettendo sulla sfida recente contro la squadra veneta. «Col Monza, invece, sarà un’altra partita di livello, difficile, ma io credo che quest’anno ce la possiamo giocare con tutti.»

Il presidente ha poi espresso la sua soddisfazione per il gioco espresso dalla squadra: «Sono contento soprattutto del gioco che esprimiamo. I risultati si sa che vanno e vengono, ma giocare bene per me è una grande soddisfazione, essendo poi io con uno spiccato senso estetico.»

Parlando degli obiettivi a lungo termine, Rivetti ha ammesso che la promozione in Serie A è un sogno nel cassetto: «La promozione è il sogno nel cassetto, quello che prima o poi vorremmo ottenere.» Tuttavia, ha sottolineato che il lavoro della società non si concentra solo sulla prima squadra, ma anche sul futuro del club, in particolare sui giovani: «In questi quattro anni abbiamo cercato di lavorare sulle strutture per garantire un futuro sereno al Modena. Quelle che abbiamo trovato non erano il massimo, visto anche il fallimento precedente. Stiamo lavorando non solo per la prima squadra, ma crediamo tantissimo anche nei giovani.»