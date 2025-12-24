Cessione Padova: Banzato vicino all’accordo, tramonta l’ipotesi Figoli

La cessione del Padova entra nel vivo, con la trattativa che sembra ormai orientata verso Alessandro Banzato, patron di Acciaierie Venete. Secondo fonti spagnole rilanciate dal Corriere del Veneto, l’imprenditore argentino Marcelo Figoli ha abbandonato definitivamente l’idea di acquistare il club biancoscudato. Dopo una due diligence costata 100mila euro, sarebbero emerse discrepanze rispetto agli accordi iniziali, facendo naufragare l’ipotesi Figoli.

La situazione economica del Padova resta critica, con un bilancio in perdita di oltre 6,5 milioni di euro. La Commissione sui Conti ha imposto il vincolo del saldo zero per il mercato di gennaio, limitando la possibilità di nuovi acquisti senza cessioni.

In questo contesto, Banzato, supportato da Francesco Peghin e altri investitori locali, sembra essere l’unico in grado di portare avanti la cessione. L’attuale dirigenza, guidata dall’amministratore delegato Alessandra Bianchi, resterà in carica fino a giugno, con Massimiliano Mirabelli già in contatto con il possibile nuovo proprietario per un budget rinforzato nella prossima stagione.