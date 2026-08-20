Lega Serie B: “Serie BKT sempre più globale: DAZN e LaB Channel per tutte le partite, nuovo appuntamento su Rai Sport”

La Serie BKT 2026/27 amplia e consolida la propria offerta televisiva, puntando su una strategia multipiattaforma che consentirà di seguire il campionato in Italia e all’estero. A comunicarlo è direttamente la Lega Serie B, che ha illustrato il piano di copertura in vista dell’inizio della 95ª edizione del torneo cadetto.

Il campionato scatterà venerdì 21 agosto allo stadio “Romeo Menti” con Vicenza-Catanzaro, gara scelta come Open Day della nuova stagione. Per l’occasione la Lega Serie B ha predisposto una produzione televisiva speciale con 10 telecamere, comprendente “opposite”, due retrocamera, gimbal e drone.





La partita inaugurale sarà trasmessa dai licenziatari ufficiali DAZN e LaB Channel, quest’ultimo disponibile attraverso Amazon Prime Video e OneFootball.

“DAZN e LaB Channel trasmetteranno tutte le partite”

Come comunicato dalla Lega Serie B, sul territorio italiano l’intera stagione sarà disponibile in co-esclusiva attraverso DAZN e LaB Channel.

L’offerta comprenderà tutte le 380 partite della regular season, oltre a playoff e playout. LaB Channel sarà accessibile in abbonamento sia come canale aggiuntivo su Amazon Prime Video sia attraverso OneFootball TV.

Una delle principali novità riguarda inoltre il ritorno di un appuntamento dedicato alla Serie B sulla Rai. Da settembre, ogni lunedì alle 19.30 su Rai Sport, andrà in onda “Bordocampo”, nuovo contenitore settimanale dedicato al campionato con sintesi, gol, interviste e approfondimenti sui protagonisti del torneo.

“Serie B all’estero: copertura in 32 Paesi”

La strategia della Lega Serie B punta con decisione anche sull’internazionalizzazione del campionato. Amazon Prime Video garantirà la distribuzione diretta in lingua italiana in dieci Paesi europei, con particolare attenzione anche alle comunità italiane residenti all’estero.

La copertura internazionale sarà ulteriormente ampliata attraverso i canali di distribuzione coordinati dall’agenzia partner IRIS SPORT. Il progetto prevede una distribuzione mondiale in 32 Stati esteri, con tre partite in diretta ogni weekend, prodotte nelle rispettive lingue locali.

Tra i territori raggiunti figurano Stati Uniti, America Latina, Regno Unito, Nord America, Israele, Balcani, Ucraina, Nigeria, Ghana, Sudafrica e Kenya.

“Serie B, spazio anche alle televisioni locali”

Il progetto non trascura la dimensione territoriale. La Lega Serie B ha infatti annunciato il coinvolgimento di 22 televisioni locali, chiamate a garantire una copertura informativa quotidiana delle singole realtà del campionato.

Per l’Open Day di Vicenza è previsto anche uno speciale cerimoniale alla presenza del presidente della Lega Serie B Paolo Bedin. Prima di Vicenza-Catanzaro una coreografia rappresenterà tutte le venti società partecipanti, mentre Serena Menarini eseguirà l’Inno italiano. I calciatori saranno inoltre accompagnati in campo da bambini con i kit delle 20 squadre del campionato.

La 95ª edizione della Serie B partirà dunque con un’offerta televisiva ulteriormente rafforzata: tutte le partite su DAZN e LaB Channel, un nuovo magazine settimanale su Rai Sport e una distribuzione internazionale che porterà il torneo in 32 Paesi.