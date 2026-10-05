Il Tirreno: “Empoli, il nuovo corso parte contro la capolista Palermo: Andreoletti davanti a un tour de force”

Sei partite in ventotto giorni per capire quale potrà essere la direzione del nuovo Empoli di Matteo Andreoletti. Il ciclo degli azzurri comincerà subito con l’esame più difficile: sabato 10 ottobre alle 15 al Castellani Computer Gross Arena arriverà il Palermo capolista, ancora imbattuto e reduce da quattro vittorie e un pareggio in campionato.

Come evidenzia Il Tirreno, l’Empoli affronterà dal 10 ottobre al 7 novembre Palermo, Ascoli, Vicenza, Cesena, Juve Stabia e Padova. Un blocco di sei partite che comprende una capolista, due trasferte insidiose e un turno infrasettimanale e che potrà fornire indicazioni importanti sul percorso della squadra.





Al termine di questo ciclo arriverà la seconda sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali, occasione nella quale sarà possibile tracciare un primo bilancio del nuovo corso.

Empoli dodicesimo, Palermo già in fuga

Dopo cinque giornate l’Empoli occupa il dodicesimo posto con sei punti, frutto di due vittorie e tre sconfitte. Sono quattro i gol realizzati e sei quelli subiti.

La distanza dalla zona playoff è di appena un punto, mentre quella dalla vetta è già salita a sette. Davanti agli azzurri, però, diverse squadre hanno già cominciato a correre: Palermo, Südtirol, Mantova e Modena hanno raggiunto quota dieci, Ascoli quota otto, Cesena e Padova sette.

Secondo Il Tirreno, l’Empoli appartiene quindi a quel gruppo di squadre che nelle prossime settimane dovrà scegliere la propria direzione.

Il primo esame è il Palermo capolista

Il debutto di Andreoletti sarà immediatamente impegnativo. Empoli-Palermo, in programma sabato 10 ottobre alle 15, metterà di fronte due squadre che si trovano in situazioni molto differenti.

I rosanero sono primi e imbattuti, con quattro vittorie, un pareggio e dieci gol realizzati, tre dei quali portano la firma di Dennis Johnsen.

Il Tirreno sottolinea inoltre il curriculum di Inzaghi, tecnico navigato in Serie B e già protagonista di promozioni con il Benevento nel 2020 e con il Pisa nel 2025. Il Palermo può contare sulla qualità di Vavassori e sull’esperienza di Palumbo, Ranocchia e Hernani, quest’ultimo indicato al rientro.

Fare punti contro la capolista al Castellani permetterebbe all’Empoli di cominciare nel migliore dei modi il nuovo ciclo.

Dopo Palermo arrivano Ascoli e Vicenza

Una settimana dopo, il 17 ottobre alle 15, gli azzurri saranno impegnati ad Ascoli. I bianconeri, neopromossi dalla Serie C, hanno conquistato dieci punti nelle prime cinque giornate con una sola partita persa.

Il 23 ottobre alle 20.30 sarà invece il momento di Empoli-Vicenza. Quattro giorni più tardi arriverà probabilmente il passaggio più delicato del ciclo, la trasferta di Cesena.

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il Cesena è già imbattuto e ha raccolto sette punti con quattro pareggi e una vittoria. Tra i suoi riferimenti offensivi c’è Cristian Shpendi, capocannoniere del campionato con sei reti dopo cinque giornate.

Successivamente l’Empoli tornerà al Castellani contro la Juve Stabia il primo novembre, prima di chiudere il ciclo il 7 novembre all’Euganeo contro il Padova, ex squadra di Andreoletti.

Infermeria: Egan e Shpendi verso il recupero

Intanto l’Empoli riprende gli allenamenti dopo due giorni di riposo.

Andreoletti spera di recuperare al più presto Egan e Shpendi, mentre Monaco difficilmente sarà disponibile contro il Palermo.

Dovrebbero invece tornare a disposizione Belardinelli, Ceesay e Distefano, con quest’ultimo che potrebbe affiancare Popov nel reparto offensivo.

Il nuovo corso dell’Empoli parte dunque subito dall’esame più impegnativo: al Castellani arriva il Palermo capolista e per Andreoletti comincia un ciclo di sei partite destinato a fornire le prime risposte sulla sua nuova squadra.