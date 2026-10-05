La Nazione: “Empoli, Andreoletti prepara l’esordio contro il Palermo: Monaco out, dubbi per Shpendi e Magnino”

Inizia la settimana che porterà Empoli e Palermo alla sfida di sabato, in programma alle 15 al Carlo Castellani Computer Gross Arena per la sesta giornata di Serie B. Per Matteo Andreoletti sarà l’esordio sulla panchina azzurra e il nuovo tecnico dovrà innanzitutto fare i conti con le condizioni fisiche di diversi giocatori. Salvatore Monaco è già certo dell’assenza, mentre restano da valutare Matteo Egan, Stiven Shpendi e il capitano Luca Magnino.

Come riferisce Simone Cioni su La Nazione, dopo la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali l’Empoli torna a preparare una partita ufficiale. Andreoletti avrà a disposizione l’intera settimana per avvicinarsi alla sfida contro il Palermo e soprattutto per verificare chi potrà recuperare.





L’unica assenza già certa è quella di Salvatore Monaco. Il giovane attaccante della Primavera è fermo dai giorni precedenti l’esordio in campionato contro la Cremonese e non ha ancora completamente superato il problema muscolare alla coscia sinistra.

La speranza dell’Empoli è di recuperarlo per la successiva trasferta di Ascoli o, al massimo, per la partita interna del 23 ottobre contro il Vicenza.

Shpendi ed Egan da valutare

La situazione dell’infermeria non riguarda soltanto Monaco. Simone Cioni su La Nazione sottolinea come nella scorsa settimana abbiano continuato ad allenarsi separatamente anche Matteo Egan e Stiven Shpendi.

Egan è alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra rimediata nel derby contro l’Arezzo dell’11 settembre. Shpendi, invece, aveva lasciato anzitempo l’ultima partita disputata a Modena a causa di una fascite plantare.

Entrambi verranno valutati giorno dopo giorno. Al momento, secondo quanto riportato dal quotidiano, sarebbe l’esterno italo-irlandese ad avere maggiori possibilità di recuperare in tempo per la sfida contro il Palermo.

Anche Magnino sotto osservazione

Alla ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo di Petroio dovrebbero invece tornare regolarmente in gruppo Belardinelli, Distefano e Ceesay, reduci da alcuni stop programmati nei giorni precedenti.

C’è però un’altra situazione da tenere sotto osservazione. Come evidenzia Simone Cioni su La Nazione, anche il capitano Luca Magnino dovrà essere valutato nel corso della settimana dopo un problema fisico accusato negli ultimi giorni.

Il programma dell’Empoli prevede, dopo la ripresa odierna, una doppia seduta nella giornata di domani. Mercoledì la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio, mentre giovedì e venerdì sono previste sedute mattutine a porte chiuse.

Andreoletti, prime prove per l’attacco anti-Palermo

È ancora presto per definire la prima formazione dell’Empoli di Andreoletti. Le condizioni degli uomini attualmente alle prese con problemi fisici avranno inevitabilmente un peso sulle decisioni del nuovo allenatore.

Qualche indicazione, però, è già emersa per il reparto offensivo. Secondo Simone Cioni su La Nazione, per quanto visto finora Popov dovrebbe andare verso una maglia da titolare, con al suo fianco uno tra Shpendi, Saporiti e Distefano.

Prima serviranno però i verdetti dell’infermeria. Andreoletti prepara così il proprio debutto sulla panchina dell’Empoli con diversi nodi da sciogliere in vista dell’arrivo del Palermo al Castellani.