Palermo,lussazione alla spalla per Joronen: il report clinico

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (38)

Il Palermo ha reso noto il report clinico di Jesse Joronen, uscito infortunato durante la sfida di Coppa Italia contro il Lecce.

Il portiere rosanero è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una lussazione della spalla destra. Nei prossimi giorni, dopo le consulenze specialistiche, verrà definito l’iter clinico da seguire per il recupero dall’infortunio.


Restano quindi da valutare i tempi di rientro del portiere, in attesa delle prossime indicazioni da parte dello staff medico.

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