Cesena, ufficiale l’arrivo di Gelli dal Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
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Il Cesena rinforza il reparto difensivo con l’arrivo di Jacopo Gelli. Il club romagnolo ha ufficializzato l’acquisto del giocatore dal Frosinone con la formula del prestito.

A comunicarlo è stato lo stesso Cesena attraverso una nota ufficiale: «Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 le prestazioni sportive del difensore Jacopo Gelli».


Il classe 2001 approda dunque in bianconero per la prossima stagione, con l’obiettivo di trovare continuità e mettere la propria esperienza al servizio della formazione romagnola.

Per il Cesena si tratta di un nuovo innesto per la linea difensiva, mentre Gelli è pronto a iniziare una nuova esperienza dopo il percorso maturato con la maglia del Frosinone.

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