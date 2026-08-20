Cesena, ufficiale l’arrivo di Gelli dal Frosinone
Il Cesena rinforza il reparto difensivo con l’arrivo di Jacopo Gelli. Il club romagnolo ha ufficializzato l’acquisto del giocatore dal Frosinone con la formula del prestito.
A comunicarlo è stato lo stesso Cesena attraverso una nota ufficiale: «Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 le prestazioni sportive del difensore Jacopo Gelli».
Il classe 2001 approda dunque in bianconero per la prossima stagione, con l’obiettivo di trovare continuità e mettere la propria esperienza al servizio della formazione romagnola.
Per il Cesena si tratta di un nuovo innesto per la linea difensiva, mentre Gelli è pronto a iniziare una nuova esperienza dopo il percorso maturato con la maglia del Frosinone.