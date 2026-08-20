Palermo-Juve Stabia: superata quota 28000 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
palermo pisa 1-2 (43) tifosi curva nord

l Palermo si prepara a vivere la prima giornata di campionato davanti a un Barbera che si annuncia ancora una volta gremito e caloroso. Sono infatti oltre 28.000 i cuori rosanero pronti a spingere la squadra nella prima gara casalinga della nuova stagione. Un dato che conferma il grande entusiasmo della piazza e il forte legame tra il Palermo e la sua tifoseria.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 23 agosto alle ore 21:00, quando al Renzo Barbera arriverà la Juve Stabia, per la prima giornata del campionato di Serie BKT. Sarà il primo vero appuntamento della stagione tra le mura amiche: il popolo rosanero è pronto a far sentire tutto il proprio sostegno e a trasformare il Barbera nel dodicesimo uomo


Altre notizie

bucchi arezzo

Arezzo, Bucchi: «Palermo alla seconda? Il calendario non sarà un handicap»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
IMG-20260820-WA0060

Joronen, il messaggio ai tifosi: «Grazie a tutti, ci vediamo presto in campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
palermo cesena 2-0 (71) joronen

Palermo, Joronen verso un lungo stop: la stima sui tempi di recupero

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (38)

Palermo,lussazione alla spalla per Joronen: il report clinico

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
strefezza (1)

Palermo, si presenta Strefezza: «Mi sono innamorato subito del progetto. Farò tutto il possibile per rendere felice questa gente»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
resizer (1)

La Sicilia: “Stadio Barbera, convenzione Palermo-Comune: tre nodi da sciogliere prima della firma”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (9)

Repubblica: “Palermo mania, il Barbera capitale del tifo: oltre 33 mila col Lecce e più di 25 mila per la Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (24)

Repubblica: “Palermo, oggi la verità su Joronen: Perin se lo stop è lungo, Pizzignacco per coprire Fortin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
673b347f6931a

Tuttosport: “Palermo-Perin, riflessioni in corso: sul piatto un ricco triennale. La Juventus pensa ad Audero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (10)

Giornale di Sicilia: “Palermo, entusiasmo alle stelle: già oltre 25 mila al Barbera per la Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (19)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Peda si prende la scena: col Lecce una prova da protagonista”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (7)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi ritrova Bani: il capitano pronto ad alzare il muro contro la Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026

Ultimissime

palermo pisa 1-2 (43) tifosi curva nord

Palermo-Juve Stabia: superata quota 28000 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
778124137_2218933005318217_2714908722644989669_n

Cesena, ufficiale l’arrivo di Gelli dal Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
bucchi arezzo

Arezzo, Bucchi: «Palermo alla seconda? Il calendario non sarà un handicap»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (38) giovane

Ex Palermo, Giovane riparte dal Catanzaro: ufficiale il trasferimento dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
IMG-20260820-WA0060

Joronen, il messaggio ai tifosi: «Grazie a tutti, ci vediamo presto in campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026