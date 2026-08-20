Palermo-Juve Stabia: superata quota 28000 spettatori

l Palermo si prepara a vivere la prima giornata di campionato davanti a un Barbera che si annuncia ancora una volta gremito e caloroso. Sono infatti oltre 28.000 i cuori rosanero pronti a spingere la squadra nella prima gara casalinga della nuova stagione. Un dato che conferma il grande entusiasmo della piazza e il forte legame tra il Palermo e la sua tifoseria.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 23 agosto alle ore 21:00, quando al Renzo Barbera arriverà la Juve Stabia, per la prima giornata del campionato di Serie BKT. Sarà il primo vero appuntamento della stagione tra le mura amiche: il popolo rosanero è pronto a far sentire tutto il proprio sostegno e a trasformare il Barbera nel dodicesimo uomo



