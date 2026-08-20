Cremonese, UFFICIALE: ceduto Sanabria all’Internacional

Si separano le strade di Antonio Sanabria e la Cremonese. Attraverso un comunicato sui propri canali, i grigiorossi hanno ufficializzato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante classe 96′ ai brasiliani dell’Internacional. Sanabria lascia il club lombardo dopo una stagione giocata nel campionato di Serie A, collezionando 25 presenze e mettendo a segno 2 gol.

Questo il comunicato del club:





“U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo allo Sport Club Internacional i diritti alle prestazioni sportive di Antonio Sanabria. Il club augura ad Antonio le migliori soddisfazioni personali per il proseguo della carriera”