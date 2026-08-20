Catanzaro, UFFICIALE: dalla Juventus ecco Pecorino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
pecorino

Arriva un nuovo acquisto in casa Catanzaro, che andrà a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Gorgone. Attraverso un comunicato sui propri canali, i giallorossi hanno ufficializzato l’acquisto dalla Juventus di Emanuele Pecorino. Il centravanti, classe 2001, arriva a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto quadriennale con il club calabrese.

Questo il comunicato del club:


“US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata a titolo definitivo dalla Juventus le prestazioni sportive dell’attaccante Emanuele Pecorino.
Nella scorsa stagione l’attaccante ha vestito la maglia del Südtirol, collezionando 36 presenze complessive e realizzando 9 reti.
Nato a Catania nel 2001, Pecorino è cresciuto nel settore giovanile del club etneo, con cui ha esordito tra i professionisti dopo un’esperienza nelle giovanili del Milan. Successivamente ha militato per tre stagioni nella Juventus Next Gen in Serie C, prima del passaggio in Serie B, dove ha indossato le maglie di Südtirol e Frosinone. Pecorino si è legato al club giallorosso con un contratto di durata quadriennale. Indosserà la maglia numero 31.”

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