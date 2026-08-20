Avellino, in chiusura l’arrivo di Filippo Missori dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Filippo-Missori

L’Avellino è vicino a chiudere un nuovo colpo in entrata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è in chiusura l’arrivo di Filippo Missori dal  Sassuolo.

Il giovane esterno è dunque pronto a lasciare il club neroverde per iniziare una nuova esperienza con la formazione irpina. Le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, con la trattativa che viaggia verso la conclusione. Un rinforzo importante per l’Avellino, che continua così a muoversi sul mercato per completare la rosa in vista della nuova stagione


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