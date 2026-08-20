Padova, colpo Luca Moro: è fatta per il ritorno dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
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Colpo in attacco per il Padova, che si assicura il ritorno di Luca Moro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per il trasferimento dell’attaccante classe 2001 dal Sassuolo.

Moro torna così a vestire la maglia biancoscudata, club con cui ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Il centravanti era finito da tempo nel mirino del Padova e, dopo i contatti tra le parti, l’operazione è arrivata alla stretta finale. Un ritorno importante per il club veneto, che aggiunge esperienza e qualità al proprio reparto offensivo


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