Avellino, Patierno verso l’addio: Monopoli in pole

Il futuro di Cosimo Patierno sembra sempre più lontano dall’Avellino. Secondo quanto riportato da “La Casa di C”, l’attaccante classe 1991 è infatti vicino a lasciare il club irpino, con il Monopoli che nelle ultime ore ha accelerato e sarebbe ora in pole per assicurarsi le prestazioni del centravanti.

La trattativa è in fase avanzata e, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe già un accordo di massima tra Patierno e il club pugliese. Per completare il trasferimento resta però da definire la risoluzione del contratto con i biancoverdi. Sul giocatore restano vigili anche Reggina e Latina, ma il Monopoli sembra aver guadagnato terreno nelle ultime ore.





Nella scorsa stagione, disputata in Serie B con il club campano, Patierno ha collezionato 23 presenze, un gol e un assist, con la sua esperienza in Irpinia sembra adesso essere arrivata ai titoli di coda