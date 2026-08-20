Pisa, doppio colpo dalla Juve Stabia: Correia e Confente in sede per le firme

Doppio rinforzo in arrivo per il Pisa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo aver raggiunto l’intesa con la Juve Stabia, Omar Correia e Alessandro Confente sono arrivati in sede per completare gli ultimi passaggi dell’operazione e firmare i rispettivi contratti.

Per i toscani si tratta di due innesti importanti in vista della nuova stagione: Correia andrà a rinforzare il centrocampo, mentre Confente sarà il nuovo riferimento tra i pali. La trattativa, ormai ai dettagli finali, si prepara dunque a trasformarsi in ufficialità con le firme dei due calciatori.



