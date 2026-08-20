Pisa, doppio colpo dalla Juve Stabia: Correia e Confente in sede per le firme

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (97) confente

Doppio rinforzo in arrivo per il Pisa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo aver raggiunto l’intesa con la Juve Stabia, Omar Correia e Alessandro Confente sono arrivati in sede per completare gli ultimi passaggi dell’operazione e firmare i rispettivi contratti.

Per i toscani si tratta di due innesti importanti in vista della nuova stagione: Correia andrà a rinforzare il centrocampo, mentre Confente sarà il nuovo riferimento tra i pali. La trattativa, ormai ai dettagli finali, si prepara dunque a trasformarsi in ufficialità con le firme dei due calciatori.


Altre notizie

Palermo Avellino 2-0 (52) izzo patierno

Avellino, Patierno verso l’addio: Monopoli in pole

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
luca-moro-sassuolo-e1734786955526

Padova, colpo Luca Moro: è fatta per il ritorno dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Filippo-Missori

Avellino, in chiusura l’arrivo di Filippo Missori dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
pecorino

Catanzaro, UFFICIALE: dalla Juventus ecco Pecorino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
sanabria

Cremonese, UFFICIALE: ceduto Sanabria all’Internacional

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
778124137_2218933005318217_2714908722644989669_n

Cesena, ufficiale l’arrivo di Gelli dal Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
bucchi arezzo

Arezzo, Bucchi: «Palermo alla seconda? Il calendario non sarà un handicap»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (38) giovane

Ex Palermo, Giovane riparte dal Catanzaro: ufficiale il trasferimento dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
csm_operatore_arconuovo_pantaloni_261f47f320

Lega Serie B: “Serie BKT sempre più globale: DAZN e LaB Channel per tutte le partite, nuovo appuntamento su Rai Sport”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (24)

Repubblica: “Palermo, oggi la verità su Joronen: Perin se lo stop è lungo, Pizzignacco per coprire Fortin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Gazzetta dello Sport: “Serie B, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo Spezia 1-0 (73) soleri Wisniewski

Tuttosport: “Vicenza, idea Soleri per l’attacco. Le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 2-2 (97) confente

Pisa, doppio colpo dalla Juve Stabia: Correia e Confente in sede per le firme

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo Avellino 2-0 (52) izzo patierno

Avellino, Patierno verso l’addio: Monopoli in pole

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
luca-moro-sassuolo-e1734786955526

Padova, colpo Luca Moro: è fatta per il ritorno dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Filippo-Missori

Avellino, in chiusura l’arrivo di Filippo Missori dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
pecorino

Catanzaro, UFFICIALE: dalla Juventus ecco Pecorino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026