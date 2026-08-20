FC 27, la Top 10 del Palermo: Pohjanpalo al primo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
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Il Palermo si prende la scena anche su EA Sports FC 27. Sono stati svelati i valori dei calciatori rosanero e Joel Pohjanpalo è il giocatore con il rating più alto della squadra, con un overall di 76.

Alle sue spalle c’è Antonio Palumbo, che raggiunge quota 75. Il terzetto composto da Jesse Joronen, Mattia Bani e Hernani si piazza invece a 74, stesso valore assegnato anche a Tommaso Augello. Più indietro Filippo Ranocchia e Niccolò Pierozzi, entrambi con un rating di 73, mentre Jacopo Segre e Pietro Ceccaroni completano la Top 10 con 72.


Una classifica che premia soprattutto i giocatori di maggiore esperienza presenti nella rosa rosanero e che vede il bomber finlandese confermarsi come il calciatore più quotato del Palermo anche nel nuovo capitolo di EA Sports.

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