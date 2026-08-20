Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Alcaraz è guarito”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
Screenshot 2026-08-21 082023

Pronto a tornare

Altre notizie

Screenshot 2026-08-21 073005

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Difterite, tragedia e allarme”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
Screenshot 2026-08-21 064556

Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo aspetta Perin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
Screenshot 2026-08-21 075520

Prima pagina Tuttosport: “Toro: Ilkhan e Ilic per Esposito”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
Screenshot 2026-08-20 062454

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, pronto l’assalto a Perin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Screenshot 2026-08-20 070829

Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’Iran pronto a colpire”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Screenshot 2026-08-20 082611

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, che motore”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Screenshot 2026-08-20 074937

Prima pagina Tuttosport: “Retegui chiama la Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Screenshot 2026-08-20 085150

Prima pagina Repubblica Palermo: “Nuova rete per il tram servono ancora tre anni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Screenshot 2026-08-19 083651

Prima pagina Repubblica Palermo: “Torna l’emergenza siccità”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Screenshot 2026-08-19 072052

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Joronen ko. Si torna sul mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Screenshot 2026-08-19 074817

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il cavallo di tutti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Screenshot 2026-08-19 085601

Prima pagina Tuttosport: “Il figlio del vento”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-08-21 090004

Gazzetta dello Sport: “Serie B, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
Palermo Avellino 2-0 (1) inzaghi ballardini

Gazzetta dello Sport: “Ballardini: «Palermo ancora più forte, potrebbe essere la volta buona. Inzaghi scelta giusta»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (57)

Gazzetta dello Sport: “Palermo davanti a tutti, mercato sontuoso e grande entusiasmo. È la squadra da battere”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
Screenshot 2026-08-21 082320

Gazzetta dello Sport: “Perin-Palermo, distanza ancora notevole. Vicario sorpassa Mattia nelle gerarchie della Juventus”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (87)

Tuttosport: “Il Palermo si gode un nuovo Strefezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026