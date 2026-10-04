Prima pagina Tuttosport: “Italia, rifacci divertire”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026
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Stasera c’è Italia-Turchia

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, i ragazzi di Pippo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ultimo conflitto”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “La corsa verso il centro”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tangenti, al setaccio i contatti di Armao”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Il Mancio style seduce l’Italia”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan su Endrick”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Hernani, la chiave di Inzaghi”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tangenti, nuovo terremoto giudiziario”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “ITALIA SÌ!”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
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Prima Pagina Repubblica Palermo: “Mazzette, i pm: arrestate Armao”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Questa è Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
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Prima Pagina Corriere dello Sport: “Palermo da trasferta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026

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Gazzetta dello Sport, Vindahl: «Abbiamo affrontato il Palermo primo, ma la Samp può giocarsi la promozione»

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Giornale di Sicilia: “Palermo, la pausa porta bene: da aprile 2024 nessun ko dopo le soste. Ora l’obiettivo è allungare”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, Hernani e Perin recuperano: rientro ormai in vista per Empoli”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, l’incognita del lungo stop: sei partite in un mese per continuare a correre”

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Giornale di Sicilia: “Barbera, il Comune chiede al Palermo di aggiornare i conti: chiarimenti sul piano economico-finanziario”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026