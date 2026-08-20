Ex Palermo, Giovane riparte dal Catanzaro: ufficiale il trasferimento dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (38) giovane

L’ex rosanero Samuel Giovane è ufficialmente un nuovo giocatore del Catanzaro. Il club calabrese ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dall’Atalanta le prestazioni sportive del centrocampista classe 2003.

Una nuova avventura in Serie B per Giovane, reduce dall’esperienza con la maglia del Palermo. Nella scorsa stagione, infatti, il centrocampista ha vestito il rosanero in prestito proprio dall’Atalanta, maturando ulteriore esperienza nel campionato cadetto.


Adesso per l’ex Palermo è pronta una nuova sfida. Giovane ha firmato con il Catanzaro un contratto triennale, legandosi al club giallorosso fino al 2029. Dopo una stagione in rosanero, dunque, il centrocampista proseguirà la propria crescita ancora in Serie B, questa volta con la maglia del Catanzaro.

Ecco la nota ufficiale pubblicata dal Catanzaro:

“US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata a titolo definitivo dall’Atalanta le prestazioni sportive del centrocampista Samuel Giovane.
Nella scorsa stagione il centrocampista ha vestito la maglia del Palermo, dove ha giocato in prestito dal club bergamasco.
Nato a Lugo nel 2003, Giovane è cresciuto nei settori giovanili di Cesena e Atalanta. Già capitano della Nazionale italiana Under 20, ha maturato esperienza in Serie B indossando anche le maglie di Ascoli e Carrarese. Giovane si è legato al club giallorosso con un contratto triennale.”

Altre notizie

csm_operatore_arconuovo_pantaloni_261f47f320

Lega Serie B: “Serie BKT sempre più globale: DAZN e LaB Channel per tutte le partite, nuovo appuntamento su Rai Sport”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (24)

Repubblica: “Palermo, oggi la verità su Joronen: Perin se lo stop è lungo, Pizzignacco per coprire Fortin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Gazzetta dello Sport: “Serie B, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo Spezia 1-0 (73) soleri Wisniewski

Tuttosport: “Vicenza, idea Soleri per l’attacco. Le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
673b347f6931a

Tuttosport: “Palermo-Perin, riflessioni in corso: sul piatto un ricco triennale. La Juventus pensa ad Audero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
inzaghi mirri gardini osti (14)

Giornale di Sicilia: “Palermo, il sogno per la porta resta Perin. Il bianconero apre ai rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
ee38a6879f

Corriere dello Sport: “Como, accordo con il Milan per Ricci. Frosinone, sprint Cheddira”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
torrente

Corriere dello Sport: “Torrente: «Palermo in pole, non può fallire. Sarà testa a testa con il Verona»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
CASTORI

Corriere dello Sport: “Castori: «Palermo da battere, è la squadra più forte. Ma occhio a Verona, Pisa e Cremonese»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
blt894faec7b97c5655

Corriere dello Sport: “Palermo, assalto a Perin. Il City Football Group pronto al via libera”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
schira

Schira: “Perin-Palermo, la Juventus vuole trattenerlo: sul tavolo un triennale rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
di-marzio

Di Marzio: “Palermo, ansia Joronen: avanzano Sportiello e Semper. Si allontana Perin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026

Ultimissime

Palermo Entella 3-0 (38) giovane

Ex Palermo, Giovane riparte dal Catanzaro: ufficiale il trasferimento dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
IMG-20260820-WA0060

Joronen, il messaggio ai tifosi: «Grazie a tutti, ci vediamo presto in campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
palermo cesena 2-0 (71) joronen

Palermo, Joronen verso un lungo stop: la stima sui tempi di recupero

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (38)

Palermo,lussazione alla spalla per Joronen: il report clinico

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
csm_operatore_arconuovo_pantaloni_261f47f320

Lega Serie B: “Serie BKT sempre più globale: DAZN e LaB Channel per tutte le partite, nuovo appuntamento su Rai Sport”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026