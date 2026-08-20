Ex Palermo, Giovane riparte dal Catanzaro: ufficiale il trasferimento dall’Atalanta

L’ex rosanero Samuel Giovane è ufficialmente un nuovo giocatore del Catanzaro. Il club calabrese ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dall’Atalanta le prestazioni sportive del centrocampista classe 2003.

Una nuova avventura in Serie B per Giovane, reduce dall’esperienza con la maglia del Palermo. Nella scorsa stagione, infatti, il centrocampista ha vestito il rosanero in prestito proprio dall’Atalanta, maturando ulteriore esperienza nel campionato cadetto.





Adesso per l’ex Palermo è pronta una nuova sfida. Giovane ha firmato con il Catanzaro un contratto triennale, legandosi al club giallorosso fino al 2029. Dopo una stagione in rosanero, dunque, il centrocampista proseguirà la propria crescita ancora in Serie B, questa volta con la maglia del Catanzaro.

Ecco la nota ufficiale pubblicata dal Catanzaro:

“US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata a titolo definitivo dall’Atalanta le prestazioni sportive del centrocampista Samuel Giovane.

Nella scorsa stagione il centrocampista ha vestito la maglia del Palermo, dove ha giocato in prestito dal club bergamasco.

Nato a Lugo nel 2003, Giovane è cresciuto nei settori giovanili di Cesena e Atalanta. Già capitano della Nazionale italiana Under 20, ha maturato esperienza in Serie B indossando anche le maglie di Ascoli e Carrarese. Giovane si è legato al club giallorosso con un contratto triennale.”