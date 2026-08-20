Joronen, il messaggio ai tifosi: «Grazie a tutti, ci vediamo presto in campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
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Dopo la diagnosi di lussazione alla spalla destra, Jesse Joronen ha voluto rivolgere un messaggio ai tifosi del Palermo. Il portiere rosanero, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha ringraziato il popolo rosanero per l’affetto e la vicinanza ricevuti nelle ore successive all’infortunio.

“Fin da subito ho sentito il vostro affetto e la vostra vicinanza, è una cosa di cui faccio tesoro. Grazie a tutti e ci vediamo presto in campo 💗🖤”.


Parole che testimoniano il legame creatosi tra il portiere e l’ambiente rosanero, ma che rappresentano anche un segnale positivo sul suo stato d’animo. Joronen guarda già al rientro e vuole tornare presto a difendere la porta del Palermo.

 

 

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