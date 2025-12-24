Il Venezia rassicura i tifosi: “Club finanziariamente solido per il mercato di gennaio”

Il Venezia FC ha voluto fare chiarezza sulla propria situazione finanziaria, rispondendo alle preoccupazioni emerse dopo il giudizio della commissione indipendente sui conti dei club. La commissione ha imposto per gennaio una sessione di calciomercato “a saldo zero” per quattro club di Serie B, tra cui il Venezia.

In un comunicato ufficiale, il club ha dichiarato: «Riguardo a quanto apparso su alcuni organi di stampa, il Venezia FC ci tiene a precisare di trovarsi in una situazione patrimoniale e finanziaria di assoluta solidità, e il Socio Unico ha già versato le risorse finanziarie che le permetteranno, dopo aver fornito evidenza alla FIGC ed alla Commissione di Controllo, di operare liberamente, se necessario, nel mercato di gennaio.»