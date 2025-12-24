Escl. Pres. Pescara: «Abbiamo ufficialmente chiesto Corona al Palermo. La risposta dei rosanero…»

C’è la fila per Giacomo Corona. Sul giovane e promettente attaccante del Palermo si registrano gli apprezzamenti di Bari, Pescara, Juve Stabia, Virtus Entella, Reggiana e alcuni club esteri. Una prima parte del campionato nella quale sono state poche le occasioni per mettersi in mostra per la punta centrale rosanero, motivo per il quale non è da escludere una sua partenza in prestito per provare a trovare maggiore spazio altrove nella seconda metà della stagione.

Un posto fisso che sarebbe pronto ad assicurargli il Pescara, come confermato in esclusiva ai microfoni di ilovepalemocalcio.com dal presidente degli abruzzesi Daniele Sabatini: «Senza dubbio da noi Corona troverebbe spazio e verrebbe a giocare. Noi lo abbiamo chiesto ufficialmente al Palermo, che ci ha comunicato che al momento il ragazzo non è in uscita per via della possibile cessione di Brunori. Se i rosanero dovessero però decidere di farlo partire, noi ci saremo».

I rapporti con il Palermo sono buoni, come confermato anche dall’operazione Desplanches nella precedente sessione di mercato. Spera in tal senso di vantare una corsia preferenziale?

«Noi abbiamo buoni rapporti sia con il Palermo che con l’entourage del calciatore. Avevamo chiesto Corona già a giugno perché qui da noi verrebbe a giocare e avrebbe il suo spazio. In tal senso, se dovesse partire da Palermo, meglio venire qui da noi che in un’altra piazza dove magari verrebbe invece messo in discussione. Aspettiamo che il Palermo ci faccia sapere qualcosa».

In quali reparti opererete nel prossimo mercato in entrata?

«Sicuramente dovremo prendere un attaccante, un centrocampista e un difensore centrale. Tra i tre e i quattro giocatori per provare a rinforzare l’organico. Proveremo a mantenere in ogni modo la categoria. In tal senso siamo duri a morire».