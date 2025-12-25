Sampdoria, Flachi critico sul mercato: «Brunori? Servono profili funzionali, non solo nomi»

GENOVA – La Sampdoria ha iniziato a tracciare le linee guida in vista del mercato invernale e il dibattito è già acceso. Se ne è parlato nel corso della trasmissione “Il Derby del lunedì”, in onda su TeleNord, dove diversi ospiti hanno analizzato le possibili strategie del club blucerchiato. Tra questi anche Francesco Flachi, ex attaccante della Samp, che non ha nascosto alcune perplessità sulle scelte che potrebbero essere fatte.

Flachi ha invitato a contestualizzare i nomi accostati al mercato doriano, partendo da Salvatore Esposito: «I nomi sono importanti, però ricordiamoci che Esposito ha fatto un grandissimo campionato. È un ragazzo che ha qualità, verticalizza, sa giocare. Quest’anno la squadra ha fatto fatica e va messo tutto in un contesto. Noi speriamo che possa ripetere la prestazione dell’anno scorso».

Il discorso si è poi spostato su Matteo Brunori, uno dei profili più chiacchierati in orbita Sampdoria: «Brunori è un goleador importante, simile a Coda. Ma cosa vogliamo fare con lui?», si è chiesto Flachi, sollevando un tema tattico più che tecnico.

Secondo l’ex blucerchiato, infatti, la Sampdoria avrebbe bisogno di un profilo diverso per completare il reparto offensivo: «A questa squadra serve una seconda punta, un giocatore che sappia saltare l’uomo, creare superiorità, inventare il gol e l’azione». Da qui la riflessione finale, che racchiude il senso del suo intervento: «Questo vestito della Samp, nonostante i miglioramenti, è davvero quello giusto?».