Breda: «Palermo? Se vuole fare il salto definitivo devi essere ancora protagonista sul mercato»

Un campionato aperto, equilibrato e ricco di incognite. È questa la fotografia della Serie A secondo Roberto Breda, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in un’intervista realizzata da Alessio Alaimo. L’ex tecnico ha analizzato il momento del torneo, soffermandosi sulle big, sulla Roma di Gasperini e sulle prospettive di mercato tra Serie A e Serie B.

«È il campionato di Serie A più imprevedibile e interessante degli ultimi anni – ha spiegato Breda a Tuttomercatoweb.com –. Ci sono tante squadre che hanno il potenziale per vincere, ma tutte hanno qualcosa da migliorare. Il Napoli, dopo l’infortunio di De Bruyne, ha lavorato su principi che l’anno scorso gli hanno permesso di vincere».

Ampio spazio anche al confronto tra le milanesi. «L’Inter ha una bella identità – ha sottolineato Breda ad Alessio Alaimo – e con le grandi ha fatto bene, ma ha faticato un po’ con la sua voglia di imporre sempre il gioco. Il Milan è l’opposto: soffre contro le piccole ma è la squadra che più di tutte imposta le partite sugli avversari. È il frutto dell’impronta degli allenatori».

Sulla Roma di Gasperini, il giudizio resta sospeso: «Come risultati è partita forte, ma non l’ho ancora vista come una vera squadra di Gasperini. Ha qualità, però non è ancora gasperiniana al cento per cento».

Inevitabile uno sguardo al mercato di gennaio. «Il mercato può aiutare molto – ha detto Breda a Tuttomercatoweb.com – ma serve soprattutto un’identità, frutto di un percorso che si basa su tanti concetti».

In Serie B, Breda individua nella Sampdoria una delle squadre più attive: «Per mantenere la categoria la Samp punta a chiudere a breve Esposito e Brunori. Sono giocatori che negli anni hanno sempre fatto bene, portano numeri e sarebbero due grandi rinforzi».

Infine il Palermo, indicato come una delle formazioni chiamate a fare un ulteriore salto di qualità: «Il Palermo è migliorato, ma la competizione è alta. Se vuoi fare il salto definitivo devi essere ancora protagonista sul mercato».