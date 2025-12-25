Palermo-Padova, quote nette al Barbera: rosanero favoriti

PALERMO – Il fattore campo e il momento positivo spingono con decisione il Palermo nelle valutazioni dei bookmaker in vista della sfida contro il Padova, in programma sabato 27 dicembre allo stadio Renzo Barbera. Le principali agenzie di scommesse concordano nel considerare i rosanero favoriti, con la vittoria interna stabilmente attorno a quota 1.50.

Nel dettaglio, Bet365 propone l’1 a 1.50, il pareggio a 4.20 e il successo esterno del Padova a 6.50. Quote simili su Snai, che fissa il segno 1 a 1.50, la X a 4.10 e il 2 a 6.25. Anche LeoVegas conferma il pronostico favorevole ai siciliani: Palermo vincente a 1.50, pareggio a 3.85, Padova a 6.40.

Linea analoga su AdmiralBet, con l’1 a 1.50, la X a 4.00 e il 2 a 6.00, mentre Lottomatica offre il successo rosanero a 1.50, il pari a 4.00 e la vittoria biancoscudata a 6.50. Leggermente più alta la quota dell’1 su NetBet, che sale a 1.53, con pareggio a 4.10 e colpo esterno del Padova a 6.25.

Tra gli operatori internazionali, 888sport quota il Palermo a 1.49, il pareggio a 3.85 e il Padova a 6.25, mentre Betfair propone l’1 a 1.46, la X a 4.00 e il 2 a 6.50, la quota più alta in assoluto per un’eventuale vittoria veneta.

Il quadro complessivo evidenzia una fiducia marcata nei confronti della squadra di Filippo Inzaghi, forte delle ultime prestazioni casalinghe e del peso del pubblico del Barbera. Il Padova, però, resta una delle migliori formazioni per rendimento esterno del campionato e potrebbe provare a sovvertire i pronostici, nonostante le quote lo collochino nettamente da sfavorito.

Sabato pomeriggio il campo dirà se le valutazioni dei bookmaker saranno confermate o se la sfida di fine 2025 riserverà sorprese.