Palermo-Padova, meteo favorevole al Barbera: clima mite e cielo sereno
Condizioni ideali accompagneranno Palermo-Padova, in programma sabato alle 17:15 allo stadio Renzo Barbera. Secondo le previsioni, nel capoluogo siciliano è atteso un pomeriggio all’insegna del bel tempo, senza piogge e con temperature miti, perfette per la pratica sportiva.
Al calcio d’inizio il termometro segnerà circa 16 gradi, con cielo poco nuvoloso e assenza di precipitazioni. Il vento soffierà debole da nord-est, con intensità contenuta, mentre la visibilità sarà ottima, superiore ai 10 chilometri. L’umidità resterà su valori medi, senza creare particolari disagi né per i calciatori né per il pubblico sugli spalti.
Nel corso della gara e nella prima parte della serata la temperatura tenderà a calare leggermente, attestandosi intorno ai 13-14 gradi, ma senza variazioni significative delle condizioni atmosferiche.
Il quadro meteorologico lascia dunque spazio esclusivamente al campo: terreno in buone condizioni, clima favorevole e nessun fattore esterno destinato a incidere sull’andamento della sfida tra rosanero e biancoscudati. Una cornice ideale per chiudere l’anno solare con una partita che promette spettacolo anche sugli spalti.