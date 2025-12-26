Modena, colpo di Natale: arriva Manuel De Luca dalla Cremonese

Un regalo sotto l’albero di notevole spessore per il Modena, che proprio nel giorno di Natale ha chiuso un’operazione inseguita a lungo. Come riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, il club gialloblù ha definito tutti gli accordi per Manuel De Luca, centravanti classe 1998 in uscita dalla Cremonese.

Secondo quanto riferito da Pedullà, l’attaccante approda al Modena in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo automatico in caso di promozione in Serie A. Un’operazione tornata concreta circa dieci giorni fa, dopo un primo tentativo già avviato la scorsa estate, e portata a termine con decisione dal club emiliano.

De Luca era stato uno dei grandi protagonisti della promozione della Cremonese, ma nel tempo si sono create alcune incomprensioni e, come sottolineato sempre da Alfredo Pedullà, anche una gestione tecnica non sempre in linea con il suo peso all’interno della squadra. Da qui la scelta di cambiare aria per rilanciarsi.

Il Modena ha accelerato nelle ultime ore, anticipando la concorrenza di Venezia, Monza e Sampdoria, tutte società che avevano manifestato interesse per il giocatore. Una mossa chiara, che conferma le ambizioni del club e la volontà di rinforzare il reparto offensivo con un profilo già collaudato in Serie B.

Un colpo importante, chiuso simbolicamente il giorno di Natale, che – come evidenziato da Alfredo Pedullà – può rappresentare uno snodo decisivo nella stagione del Modena.