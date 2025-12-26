Serie B, Boxing Day tra campo e tradizione: si gioca il 26 e 27 dicembre. Il programma

La Serie B non si ferma e celebra il Boxing Day con due giornate di calcio ravvicinate, tra il 26 e il 27 dicembre, in un programma ricco di sfide importanti sia in chiave promozione che salvezza.

Si comincia oggi, 26 dicembre, con un anticipo di grande interesse:

alle 17.15 il Modena ospita il Monza, gara che apre ufficialmente il turno natalizio e mette in palio punti pesanti per la classifica.

Il programma prosegue venerdì 27 dicembre, con un vero e proprio tour de force che coinvolgerà l’intera categoria. Si parte alle 12.30 con Spezia-Pescara, anticipo dell’ora di pranzo, per poi entrare nel cuore del turno alle 15, quando si giocheranno ben sei partite in contemporanea:

Carrarese-Mantova, Catanzaro-Cesena, Empoli-Frosinone, Juve Stabia-Südtirol, Sampdoria-Reggiana e Venezia-Virtus Entella.

Nel tardo pomeriggio, alle 17.15, riflettori puntati sul Renzo Barbera per Palermo-Padova, sfida attesa da un grande pubblico. A chiudere il programma sarà il posticipo serale delle 19.30 tra Bari e Avellino, match dal sapore storico che chiuderà il Boxing Day cadetto.

Un turno intenso e suggestivo, nel pieno delle festività natalizie, che promette spettacolo e potrà già indirizzare in modo significativo la corsa ai rispettivi obiettivi stagionali.